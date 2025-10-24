З 1 листопада українці зможуть оформлювати відстрочку онлайн та у ЦНАПах

У пʼятницю, 24 жовтня, уряд змінив правила оформлення відстрочок від мобілізації. Від 1 листопада вони продовжуватимуться автоматично, а подати заяву про її отримання можна буде через смартфон у застосунку "Резерв+" або в ЦНАП.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації та Міністерство оборони.

"Мета — зробити процес максимально прозорим та зняти зайве навантаження з ТЦК та СП, щоб вони могли зосередитись на завданнях мобілізації", — йдеться у повідомленні.

За оцінками відомств, понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично.

"Якщо всі дані для відстрочки є в реєстрах, система продовжить її автоматично — без повторних заяв і черг у ТЦК. Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, науковців та інших категорій, визначених постановою Уряду №560", — йдеться у повідомленні.

Також найбільш поширені типи відстрочок можна оформити онлайн через додаток "Резерв+." Наразі у застосунку їх 9, а в листопаді додадуть ще дві.

Зазначається, що у додатку користувачі отримують цифровий документ з QR-кодом, який можна показати з телефона або роздрукувати. У Міноборони наголосили, що обидва варіанти мають однакову юридичну силу.

"Для тих, хто не може скористатися смартфоном або чий тип відстрочки ще не додали до Резерв+, заяву можна подати у ЦНАПі. Адміністратор внесе дані в електронну систему через Портал Дія та передасть заяву до ТЦК", — додали у відомстві.