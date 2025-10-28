Трамп: США мають найпотужнішу армію, здатну виграти будь-яку війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що ні в кого нема такої зброї, як у США, а американська армія — найпотужніша у світі й тому здатна перемогти в будь-якій війні.

Про це він заявив, виступаючи перед військовослужбовцями на авіаносці George Washington на військовій базі ВМС США Йокосука в Японії.

"США благословенні найсильнішими та найпотужнішими збройними силами у світовій історії. Не існує збройних сил, подібних до наших, навіть близько. Ні в кого немає такої зброї, як у нас, і незабаром вони (ЗС США, — ред.) стануть ще сильнішими та потужнішими", — сказав Трамп.

Президент також відзначив ВМС США і наголосив, що ніхто не наважиться загрожувати американському флоту, оскільки ні в кого немає таких кораблів та озброєнь, як у США.

Водночас Трамп наголосив, що США хотіли б утриматися від участі у будь-яких війнах, але додав, що країна здатна легко її виграти.

"Тепер, якщо ми беремо участь у війні, – ми виграємо її так, як ніхто і ніколи не вигравав. Ви ж знаєте, якщо ми вступимо у війну, ми розбомбимо країни. Звичайно, краще не брати участі у війнах, але якщо ми візьмемо участь – ми переможемо", — сказав він.

Американський президент визнав свої висловлювання неполіткоректними, однак тепер "у всіх питаннях, що стосуються їх захисту, США не будуть політкоректними".