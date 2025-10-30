Нова Зеландія запровадила санкції проти "тіньового флоту" Росії

Нова Зеландія оголосила про розширення санкцій проти нафтової галузі Росії та "тіньового флоту" під час зустрічі з міністрами закордонних справ п’яти скандинавських країн у Стокгольмі.

Про це пише Reuters

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс заявив, що країна запроваджує санкції ще проти 65 суден тіньового флоту, а також проти осіб і компаній з Білорусі, Ірану та Північної Кореї, які беруть участь у переробці, транспортуванні російської нафти та здійсненні пов’язаних із нею фінансових операцій.

Так званий тіньовий флот складається з танкерів, які перевозять підсанкційні вантажі з таких країн, як Іран, Росія та Венесуела, приховуючи справжні маршрути за допомогою фальшивих документів, назв і координат.

"Ці учасники є частиною ширшої мережі, що дозволяє торгівлю російською нафтою, підриваючи глобальні зусилля зі скорочення фінансування незаконної війни Росії. Завдаючи удару по ланцюгу постачання нафти, Нова Зеландія рішуче підтримує міжнародні спроби змусити Росію сісти за стіл переговорів", — заявив Пітерс.

Раніше медіа писали про невелику страхову фірму з Нової Зеландії, яка допомагала у торгівлі десятками мільярдів доларів іранської та російської нафти, надаючи страхування суднам, що обходили західні санкції, аби мати змогу заходити до портів.

"Тіньовий флот" Росії та міжнародні санкції

Росія створила "тіньовий флот" — мережу нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій, запроваджених через її агресію проти України. Цей флот дозволяє Кремлю продовжувати експорт нафти, зокрема до Китаю та Індії, навіть після запровадження обмежень на імпорт російської нафти до ЄС.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, "тіньовий флот" РФ налічує понад тисячу танкерів, зокрема 238 суден, які активно залучені в обхід санкцій. Ці танкери часто змінюють прапори, відключають системи відстеження та працюють без належного страхування, що ускладнює їх виявлення та ідентифікацію.

Міжнародна спільнота активно реагує на цю проблему. Євросоюз неодноразово розширював санкційні списки, додаючи до них судна, пов'язані з "тіньовим флотом". Наприклад, у 15-му пакеті санкцій ЄС додав ще кілька десятків суден, що залучені в нелегальному транспортуванні російської нафти.

Крім того, Австралія вперше запровадила санкції проти 60 суден "тіньового флоту", а Канада оголосила про санкції проти понад 200 суден, які використовуються для обходу санкцій.

Попри ці міжнародні зусилля, Росія продовжує використовувати "тіньовий флот" для забезпечення своїх економічних інтересів та фінансування військових дій.