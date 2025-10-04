Європейський Союз готує правові підстави для зупинки танкерів "тіньового флоту" Росії у Балтійському морі. Мова йде про щонайменше 16 суден.

Про це у телеграм-каналі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак

"Наші минулорічні санкційні пропозиції можуть трансформуватися в рішення. За даними EUObserver, мова йде щонайменше про 16 суден без прапору, які можуть бути затримані відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права", — написав Єрмак.

За його словами, у 19-му пакеті санкцій ЄС планує додати ще 120 нафтотанкерів із "тіньового флоту" РФ, "збільшивши його "чорний список" до 568 суден". Єрмак додав, що частина з них формально вже не заходить у порти ЄС, проте продовжує використовувати Балтійське море для транспортування нафти.

"Використання механізму міжнародного права і готовність країн НАТО забезпечити його виконання — це ключовий сигнал для Кремля: його спроби обходити санкції не працюють. Потрібно швидше обмежувати можливості Росії. Москва вже веде гібридну війну проти Європи, і тут питання швидкості грає суттєву роль", — додав керівник Офісу президента.

"Тіньовий флот" Росії та міжнародні санкції

Росія створила "тіньовий флот" — мережу нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій, запроваджених через її агресію проти України. Цей флот дозволяє Кремлю продовжувати експорт нафти, зокрема до Китаю та Індії, навіть після запровадження обмежень на імпорт російської нафти до ЄС.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, "тіньовий флот" РФ налічує понад тисячу танкерів, зокрема 238 суден, які активно залучені в обхід санкцій. Ці танкери часто змінюють прапори, відключають системи відстеження та працюють без належного страхування, що ускладнює їх виявлення та ідентифікацію.

Міжнародна спільнота активно реагує на цю проблему. Євросоюз неодноразово розширював санкційні списки, додаючи до них судна, пов'язані з "тіньовим флотом". Наприклад, у 15-му пакеті санкцій ЄС додав ще кілька десятків суден, що залучені в нелегальному транспортуванні російської нафти.

Крім того, Австралія вперше запровадила санкції проти 60 суден "тіньового флоту", а Канада оголосила про санкції проти понад 200 суден, які використовуються для обходу санкцій.

Попри ці міжнародні зусилля, Росія продовжує використовувати "тіньовий флот" для забезпечення своїх економічних інтересів та фінансування військових дій.

Що відомо про 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів ЄС.

Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору — повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.

26 вересня стало відомо, що Словаччина висловила заперечення щодо окремих пунктів у 19 пакеті санкцій, а саме щодо енергетики та автомобільного ринку.

"Вони шантажують нас щодо інших речей. І було незрозуміло, яких конкретно — йшлося, зокрема про енергетику, транспорт", — повідомило Суспільному джерело.

Інший дипломат ЄС додав, що питання щодо пакета санкцій мають "кілька держав-членів", тож робота триває, як і очікувалося.

3 жовтня на засіданні посли Європейського Союзу не дійшли згоди щодо 19-го пакету санкцій проти Росії, проте досягли значного прогресу у перемовинах. Деталі щодо можливих заходів та обмежень поки не оприлюднені.