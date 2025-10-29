Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для президента Дональда Трампа немає шляхів, аби піти на третій термін. Для цього потрібні поправки до Конституції, ухвалення яких тривало б задовго.

Про це Джонсон сказав 28 жовтня, виступаючи разом із Республіканською партією з коментарями для преси на 28-й день шатдауну.

Коли в спікера запитали про можливість третьої каденції Трампа, той сказав: "Ну, є 22-га поправка". Ідеться про 22-гу поправку до Конституції Сполучених Штатів, ухвалену 1947 року й ратифіковану 1951 року. Згідно з нею, жодна людина не може бути обрана президентом США більше, ніж два рази.

Він сказав, що розмовляв із президентом про обмеження Конституції й не бачить шляхів для третього балотування Трампа. За словами Джонсона, потрібно близько 10 років, щоб змінити цю поправку: для цього всі 50 штатів мали б ратифікувати ухвалу парламенту, а саме за змінення Конституції мали б проголосувати дві третини Палати представників і три чверті Сенату.

"Він [Трамп] добре проводить час, тролячи демократів, які дуже переймаються цією перспективою", — сказав Джонсон.

Водночас республіканець запевнив, що команді Трампа вдасться багато чого зробити для американського народу й за ці 4 роки.

Напередодні Трамп заявив, що не проти балотуватися в президенти у 2028 році, але, з огляду на неконституційність свого третього терміну, вважає головними претендентами на цю посаду віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо.

Що відомо про плани Трампа на третій строк

У 22-й поправці до конституції Сполучених Штатів, яка набула чинності 1951 року, зазначено, що кандидат може обиратися у президенти лише двічі. Поправку схвалив Конгрес у 1947 році, через два роки після смерті президента Франкліна Рузвельта, який переміг на президентських виборах учетверте та помер менш ніж через три місяці після вступу на посаду.

Можливі плани Дональда Трампа втретє балотуватися на посаду президента США неодноразово потрапляли в центр суспільної уваги.

30 березня 2025 року він не заперечив можливості балотуватися втретє та заявив, що для цього "є відповідні методи".

А втім, 28 квітня в інтерв'ю The Atlantic Трамп сказав, що не планує цього робити, а 4 травня ще раз підтвердив, що не балотуватиметься на третій строк і у зв'язку з цим підшукує наступника.