Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що "можливо" знову побореться за Білий дім у 2028 році. Вона також розкритикувала Дональда Трампа, назвавши його "тираном", та відкинула низькі результати поточних опитувань.

Про це вона сказала в інтерв'ю програмі BBC "Sunday with Laura Kuenssberg".

Колишня віцепрезидентка Камала Гарріс натякнула на те, що планує взяти участь у виборах 2028 року після поразки Дональду Трампу минулого року. На запитання, чи може вона стати першою жінкою-президентом США, Гарріс відповіла: "можливо". Вона підтвердила, що розглядає можливість нового балотування, хоча остаточного рішення ще не ухвалила.

"Я ще не закінчила. Уся моя кар'єра – це служіння. Це в мене в крові", — сказала колишня віцепрезидентка.

Гарріс також прокоментувала опитування, які наразі ставлять її серед аутсайдерів у боротьбі за висунення від Демократичної партії, навіть після актора Двейна "Скелі" Джонсона.

"Якби я дослухалася до опитувань, я би не балотувалася вперше. Ані вдруге. І точно не сиділа б зараз тут", – заявила політикиня.

Водночас, як зазначає BBC, до Гарріс лунають запитання, чи не могла вона провести кращу кампанію минулого року та чіткіше окреслити свою позицію щодо економіки.

В інтерв'ю Гарріс також заявила, що її застереження щодо Дональда Трампа під час кампанії справдилися. Вона назвала його "тираном" і стверджує, що він поводиться як "фашист".

"Він казав, що використає Міністерство юстиції як зброю – і саме це він зробив", – заявила Гарріс, навівши як приклад нещодавнє відсторонення коміка Джиммі Кіммела телеканалом ABC.

Програму "Jimmy Kimmel Live!" на тиждень зняли з ефіру через коментарі ведучого щодо політичних поглядів людини, обвинуваченої у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка. Компанія Disney, якій належить телеканал, пояснила тимчасове призупинення бажанням "уникнути подальшого загострення ситуації в емоційний момент для країни" та, після перемовин, погодила повернення Кіммела в ефір.

Що відомо про Камалу Гарріс

Камала Гарріс народилася 20 жовтня 1964 року в Окленді, Каліфорнія. Вона американська державна і політична діячка, юристка.

Гарріс закінчила Говардський університет та Юридичний коледж Гастінгса при Каліфорнійському університеті﻿. У 2003 році її обрали окружною прокуроркою Сан-Франциско, у 2010 році — генеральною прокуроркою Каліфорнії, а у 2014 році переобрали на посаду. З 2017 по 2021 рік Гарріс була сенаторкою від Каліфорнії.

З 20 січня 2021 року до 20 січня 2025 року обіймала посаду віцепрезидентки США, а у 2024 році була кандидаткою на посаду президента США від Демократичної партії після того, як з перегонів вийшов Джо Байден. Проте програла республіканцю Дональду Трампу.

Вона є першою жінкою-віцепрезиденткою Сполучених Штатів, а також першою людиною афроамериканського й азійсько-американського походження на цій посаді.