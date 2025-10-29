Литва закриває кордон із Білоруссю до кінця листопада: у чому причина

У середу, 29 жовтня, уряд Литви ухвалив рішення закрити до 30 листопада пункти пропуску "Шальчинінкай" та "Мядінінкай" на кордоні з Білоруссю. Для окремих категорій мандрівників передбачили винятки.

Про це пише LRT.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили через зростання кількості інцидентів із повітряними кулями, що останнім часом усе частіше залітають у повітряний простір Литви з білоруського боку.

За рішенням уряду, пункт пропуску "Шальчинінкай" буде повністю закрито, а "Мядінінкай" працюватиме з певними обмеженнями.

За словами міністра внутрішніх справ Литви Владислава Кондратовича, обмеження не стосуватимуться дипломатів, дипломатичної пошти, людей зі спрощеними транзитними документами, громадян Литви та членів їхніх сімей, які повертаються до країни.

Також обмеження не поширюватимуться на громадян країн ЄС, Європейської економічної зони, НАТО та членів їхніх родин, а ще на іноземців із чинними дозволами на проживання в Литві й власників гуманітарних віз.

"Зберігається і можливість гуманітарного пропуску, рішення щодо якого прийматиме Служба охорони державного кордону", — сказав Кондратович.

Премʼєр-міністерка Інґа Руґінене визнала, що відповідне рішення може створити незручності для деяких жителів.

"Але ми дуже відповідально ставимося до безпеки, вважаємо, що сьогодні пріоритетом є безпека всіх громадян. (...) Прошу всіх зосередитися, цей крок необхідний сьогодні", — зазначила глава уряду.

Крім того, глава МВС Литви заявив, що ці заходи "повинні стати реальним сигналом для нашого не дуже доброзичливого сусіда, який не докладає жодних зусиль для розв'язання проблеми".

Кондратович також зазначив, що Польща, враховуючи ситуацію в Литві, не буде поспішати з відкриттям прикордонних пунктів з Білоруссю.

"Сьогодні, так, сам прем'єр повідомив, що знає, яка у нас ситуація, він знає, що це також впливає на безпеку кордону, і відкриття кордону може призвести до зниження безпеки", — сказав Кондратович.

Рішення діятиме до 30 листопада, після чого уряд країни вирішить, чи продовжити термін дії заборони.

Нагадаємо, вночі 27 жовтня міжнародний аеропорт столиці Литви Вільнюса тимчасово закривали через повітряні кулі, які летіли з Білорусі. У ніч з 25 на 26 жовтня теж тимчасово зупиняли рух повітряних суден в аеропорту Вільнюса. Постраждали близько 3500 пасажирів і 25 рейси. Із них чотири рейси скасували, сім — перенаправили.

Загалом цього тижня повітряний рух через кулі порушувався чотири рази. Прем'єр-міністерка Литви Інґа Руґінене 27 жовтня скликала засідання Національної комісії з питань безпеки під час якого підготували рішення про закриття кордону з Білоруссю на невизначений термін.