Наступного року в Литві розпочнуть роботу вогневі команди для захисту стратегічних об’єктів від повітряних куль, які останнім часом усе частіше залітають в повітряний простір країни з боку Білорусі.

Про це пише Delfi.

"Ми вже розробляємо цю концепцію, і я думаю, що наступного року у нас будуть, можливо, не зовсім такі, які нам потрібні, але у нас будуть ці вогневі команди з відповідними кінетичними засобами", — сказав начальник Служби громадської безпеки (СГБ) Вікторас Грабаускас.

За його словами, наразі СГБ опрацьовує відповідну концепцію разом з іншими відомствами, спираючись на досвід роботи подібних команд в Україні.

Коментуючи ситуацію з повітряними кулями, Грабаускас зазначив, що співробітники Служби громадської безпеки, які охороняють стратегічні об’єкти, наразі мають "деякі засоби для їх нейтралізації", проте їх ефективність залежить від висоти польоту куль.

"Якщо зонди направляються конкретно до нашого об'єкта, то, звичайно, там менша швидкість, там менша висота, так що у нас, безумовно, є певні кінетичні засоби", — сказав начальник СГБ.

За інформацією видання, у липні цього року Міністерство внутрішніх справ Литви і Вільнюське міське самоврядування домовилися про тіснішу співпрацю в розробці механізму реагування на безпілотники. Зокрема, відомства домовилися, що захист критично важливої інфраструктури столиці забезпечуватимуть МВС і мобільні вогневі команди, створені при органах місцевого самоврядування.

Нагадаємо, вночі 27 жовтня міжнародний аеропорт столиці Литви Вільнюса тимчасово закривали через повітряні кулі, які летіли з Білорусі. У ніч з 25 на 26 жовтня теж тимчасово зупиняли рух повітряних суден в аеропорту Вільнюса. Постраждали близько 3500 пасажирів і 25 рейси. Із них 4 рейси були скасовані, 7 — перенаправлені.

Загалом цього тижня повітряний рух через кулі порушувався 4 рази. Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене 27 жовтня скликала засідання Національної комісії з питань безпеки під час якого підготуваои рішення про закриття кордону з Білоруссю на невизначений термін.

Попередні інциденти з порушенням повітряного простору Литви

23 жовтня близько 18:00 два російські літаки з Калінінградської області порушили повітряний простір Литви. Міністерство закордонних справ країни вручило ноту протесту представникам російської дипмісії.

5 жовтня Вільнюський аеропорт також закривали через подібний інцидент із повітряними кулями.

26 вересня у столичному аеропорту сім рейсів стикнулися з проблемами через польоти дронів. Чотири рейси вилетіли із запізненням, три рейси із запізненням приземлилися.