Найбільший ураган в історії Ямайки Мелісса накрив південно-західну частину острова, спричинивши масштабні руйнування. Повалені дерева, зірвані дахи, підтоплення, зсуви та масові відключення електроенергії зафіксовані в кількох регіонах. Відомо щонайменше про трьох загиблих.

Про це пише Deutsche Welle, Reuters та Associated Press.

Зазначається, що без світла залишилися близько 530 тисяч домогосподарств із загальної кількості населення 2,8 мільйона людей. Приблизно 15 тисяч місцевих мешканців евакуювали до тимчасових притулків.

У столиці Кінгстоні місцева влада попередила про можливу появу крокодилів, які через повінь могли залишити свої природні місця проживання.

Як зазначає видання, наразі шторм забрав життя трьох людей на Ямайці, трьох на Гаїті та однієї в Домініканській Республіці, де ще одна особа вважається зниклою безвісти. У Міжнародній федерації Червоного Хреста повідомляють, що від стихії на Ямайці могли постраждати до 1,5 мільйона людей.

Крім того, місцева влада сподівається відновити роботу всіх аеропортів країни вже в четвер, щоб прискорити доставку гуманітарної допомоги.

Метеорологічна служба Ямайки зазначає, що Мелісса стала найпотужнішим ураганом на острові з моменту початку спостережень у 1851 році. Швидкість вітру в епіцентрі сягала 295 км/год. Шторм пройшов територією Ямайки менш ніж за добу і вже досяг східної частини Куби.

Люди йдуть дорогою під час проходження урагану Мелісса в Рокі-Пойнт, Ямайка, 28 жовтня 2025 року. AP/Matias Delacroix

Зранку 29 жовтня ураган Мелісса обрушилася на східне узбережжя Куби поблизу міста Чівіріко. Наразі шторм ослаб до четвертої категорії, але продовжує завдавати катастрофічних збитків.

За даними Національного центру ураганів США (NHC), швидкість вітру зменшилася до 145 миль/год (233 км/год), коли шторм пройшов повз гірські райони острова, зачепивши громади, найбільш уразливі до зсувів і повеней.

Кубинська влада повідомила, що близько 500 тисяч людей евакуюють до безпечніших, вищих районів. На Багамських островах, які є наступною ціллю урагану, уряд також оголосив евакуацію жителів південних територій архіпелагу.