Ураган 5-ї категорії "Меліса" досяг берегів Ямайки. За прогнозами метеорологів, стихія може спричинити найсильніший шторм у Карибському регіоні за останнє століття.

Про це пише Reuters.

Всесвітня метеорологічна організація попередила про катастрофічні умови на Ямайці. Очікуються штормові хвилі висотою до чотирьох метрів, сильні зливи та зсуви ґрунту. Кількість опадів може перевищити 70 сантиметрів, що спричинить масштабні підтоплення.

За даними Національного центру ураганів США, швидкість вітру в епіцентрі "Меліси" перевищує 300 кілометрів на годину. Влада Ямайки наказала провести обов'язкову евакуацію мешканців південних районів, включно з історичним містом Порт-Роял.

Міжнародна федерація Червоного Хреста повідомила, що шторм може безпосередньо зачепити до 1,5 мільйона людей. На острові підготували понад 800 пунктів тимчасового розміщення, заздалегідь доставлено запаси води, харчів і предметів першої необхідності.

Очікується, що після Ямайки ураган пройде над східною Кубою, Багамами та островами Теркс і Кайкос.

Внаслідок урагану вже є загиблі та поранені у Домінікані та Гаїті.