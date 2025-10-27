Ураган "Мелісса" в Карибському регіоні набирає сили, є загиблі

До північної частини басейну Карибського моря наближається ураган "Мелісса" 4-ї категорії. Він може стати найсильнішим штормом за всю історію Ямайки. У Домінікані та Гаїті є загиблі та поранені.

Про це повідомляють Associated Press та NBC News.

Через бурю п'ятеро людей отримали поранення внаслідок обвалу стіни і три людини загинули на Гаїті, ще один загиблий — в Домініканській Республіці.

Також у Домінікані одна людина вважається зниклою безвісти. У цій країні штормом пошкоджено майже 200 будинків, з ладу вийшли системи водопостачання, через що постраждали понад пів мільйона споживачів. Повалилися дерева та світлофори, сталося кілька невеликих зсувів ґрунту, понад два десятки громад ізольовані через повені.

За даними Національного центру ураганів США, на Ямайці, Гаїті та в Домініканській Республіці внаслідок Мелісси випаде до 760 мм опадів. У деяких районах може випасти до 1010 мм.

За словами Евана Томпсона, директора Метеорологічної служби Ямайки, "Мелісса" може стати найсильнішим зареєстрованим штормом, з яким коли-небудь стикалася країна. Тут готуються до евакуації, перевірили притулки. Місцеві чиновники наказали евакуацію в приморському районі Олд-Гарбор-Бей. Також закриті два основні аеропорти Ямайки: міжнародний аеропорт Нормана Менлі та "Сангстер".

26 жовтня синоптики надали урагану 4-ту категорію. Прогнозується, що "Мелісса" вночі 27 жовтня посилиться до 5-ї категорії, а потім знову ослабне до 4-ї.