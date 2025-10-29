Індія підписала угоду про літакобудування з підсанкційною компанією РФ

Індійський державний виробник військових літаків підписав з російською компанією угоду про виробництво пасажирських літаків. Ця фірма РФ — під західними санкціями.

Ідеться про Hindustan Aeronautics Ltd (HAL), який 27 жовтня підписав у Москві меморандум із російською "Об'єднаною авіабудівною корпорацією" (United Aircraft Corporation, UAC).

Меморандум про взаєморозуміння підписали в присутності гендиректора HAL Д. К. Суніла та гендиректора UAC Вадима Бадехи.

Компанії спільно вироблятимуть цивільні пасажирські літаки SJ-100. Індія отримає права на виробництво SJ-100 для внутрішнього використання. Це буде перший випадок, коли в Індії буде вироблено повністю пасажирський літак.

Аміт Малвія, керівник Національного департаменту інформації та технологій в керівній партії прем'єр-міністра Нарендри Моді, зазначив, що це історична подія для Індії.

"Таким чином, Індія виходить на світовий ринок цивільної авіації, який довгий час домінували Airbus (Європа) і Boeing (США), порушуючи їх майже монопольне становище", — коментує Малвія.

Російська UAC перебуває під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії, а Міністерство фінансів США назвало підприємство одним із ключових у російському військово-промисловому комплексі.

Як пише Reuters, Індія не погоджується на односторонні санкції й розкритикувала цілеспрямовані дії проти своїх зв'язків з Москвою, назвавши їх невиправданими та несправедливими. Нью-Делі закидає Заходу подвійні стандарти, адже ЄС та США досі купують російські товари.

Раніше Bloomberg писав, що найбільший індійський імпортер знайшов заміну нафті з РФ. Індійська корпорація Reliance Industries придбала мільйони барелів нафти з країн Близького Сходу і США після запровадження Вашингтоном санкцій проти компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. ЗМІ повідомили, що індійські нафтопереробні заводи готові значно скоротити імпорт російської нафти після запровадження США нових санкцій проти компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм.