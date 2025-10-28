"Грузинська мрія" вимагає заборонити три найбільші опозиційні партії Грузії

Керівна партія "Грузинська мрія" подала конституційну скаргу з вимогою заборонити три найбільші опозиційні політсили Грузії. Йдеться про "Єдиний національний рух", "Коаліцію за зміни" і "Сильну Грузію — Лело".

Про це повідомляє "Эхо Кавказа" із посиланням на заяву спікера грузинського парламенту Шалви Папуашвілі.

Він стверджує, що є докази того, що ці партії "практично в безперервному режимі відкидають як внутрішню, так і зовнішньополітичну легітимність чинного уряду і керівної партії, а значить — і їх конституційність".

"Тим самим ці партії визнають, що одна зі сторін — або вони, або владна партія — неминуче повинна бути визнана неконституційною. У нашій скарзі представлені докази того, що саме ці політичні сили рухаються неконституційними цілями", — заявив голова грузинського парламенту.

Папуашвілі зазначив, що наразі немає потреби забороняти діяльність інших політсил. Це "Дроа", "Гірчі — більше свободи", "Стратегія Агмашенебелі", "Європейська Грузія", "Федералісти" і "Республіканська партія".

Однак, за його словами, питання про визнання їх неконституційними можуть порушити пізніше, якщо ці партії "набудуть істотного впливу на політичний процес".

Видання зауважує, що партію "Єдиний національний рух" заснував експрезидент Міхеіл Саакашвілі, "Коаліцію за зміни" — колишні члени його команди Ніка Гварамія та Ніка Мелія, а "Сильну Грузію — Лело" — бізнесмени Мамука Хазарадзе та Бадрі Джапаріддзе.

Парламентські та президентські вибори у Грузії й протести

28 листопада 2024 року прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що влада країни відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Це сталося на тлі протестів проти результатів жовтневих парламентських виборів, на яких, за офіційними даними, перемогла керівна партія "Грузинська мрія". Після відмови від переговорів про вступ до ЄС протести в Грузії спалахнули з новою силою.

Зурабішвілі не визнає президентські вибори, які відбулися в Грузії 14 грудня 2024 року. Тоді виборча колегія Грузії, більшість якої мала керівна партія "Грузинська мрія", обрала президентом Міхеіла Кавелашвілі.

Він отримав 224 голоси, один бюлетень визнали зіпсованим. Кавелашвілі був єдиним кандидатом. Раніше опозиція заявила, що не визнає легітимність як президентських, так і парламентських виборів, що відбулися у жовтні. Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що чинній президентці Грузії Саломе Зурабішвілі все ж таки доведеться "піти на пенсію" після інавгурації Кавелашвілі 29 грудня.

Згідно з грузинською конституцією, повноваження чинного президента припиняються після інавгурації нового глави держави. Однак Зурабішвілі заявила, що не має наміру складати свої повноваження. Вона вважає парламент нелегітимним, а обрання Кавелашвілі назвала "насмішкою над демократією".

29 грудня Кавелашвілі склав присягу президента. Зурабішвілі добровільно залишила президентський палац.

Раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично припинено через дії керівної партії "Грузинська мрія", зокрема, через ухвалення законів про "іноагентів" та обмежень прав ЛГБТ-спільноти. Крім цього ЄС не визнав результати парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня.