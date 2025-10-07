Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що все ще очікує отримати відповідь від Дональда Трампа на відкритий лист із пропозицією перезавантажити відносини між Грузією та США.

Про це повідомляє Civil.ge

Іраклій Кобахідзе заявив, що очікує реакції з боку Вашингтона після того, як президент Міхеїл Кавелашвілі звернувся до Трампа з відкритим листом наприкінці вересня. У ньому президент закликав відновити довіру між двома країнами.

За словами Кобахідзе, його мета — перезавантажити відносини із США і відновити партнерство, яке, на його думку, ослабло через непорозуміння та політичну напругу останніх років. Він наголосив, що "у політиці немає образ", і Грузія готова до співпраці.

Водночас Кобахідзе підтвердив, що уряд має намір проводити незалежну зовнішню політику, яка ґрунтується на національних інтересах. За його словами, Грузія прагне "зберігати баланс між західним напрямком і власним баченням розвитку держави".

Він також зазначив, що нинішня грузинська влада не прагне суперечки з Вашингтоном і розраховує на оновлення політичного діалогу після зміни адміністрації у США.

Відносини між Тбілісі та Вашингтоном ускладнилися останніми роками через суперечливу внутрішню політику грузинської влади, зокрема через ухвалення так званого закону про іноземних агентів, який у США назвали кроком назад від демократичних стандартів. Вашингтон також критикував уряд за тиск на опозицію та незалежні медіа, тоді як Тбілісі звинувачував Захід у "втручанні у внутрішні справи". На цьому тлі довіра між країнами знизилася, а політичний діалог фактично призупинився.