Німеччина відкликає свого посла з Грузії для "консультацій"

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про відкликання свого посла в Грузії Петера Фішера для "консультацій"

Про це йдеться у повідомленні німецького зовнішньополітичного відомства у соцмережі Х.

Там заявили, що грузинська влада "протягом багатьох місяців агітує проти ЄС, а також проти посла Німеччини особисто".

"Тому МЗС Німеччини вирішило відкликати посла Фішера для консультацій, щоб обговорити наступні кроки. Завтра Рада міністрів закордонних справ ЄС обговорюватиме Грузію", – додали у німецькому МЗС.

Ще у лютому 2025 року Фішер критикував грузинську владу та заявляв, що збереження її чинного курсу призведе до погіршення відносин Тбілісі та Берліна та може коштувати країні майбутнього в Євросоюзі.

Як повідомляло "Эхо Кавказа", 24 вересня грузинське МЗС викликало його через неодноразову критику уряду Грузії. Сам Фішер назвав виклик "дипломатичною санкцією" і підкреслив, що подібне "вкрай незвичайне" для відносин між дружніми країнами.

Своєю чергою у німецькому зовнішньополітичному відомстві 2 жовтня заявляли, що "необґрунтовані звинувачення" та "агресивна риторика" грузинської влади проти посла Німеччини в Тбілісі є "неприйнятними та мають припинитися".

Парламентські та президентські вибори у Грузії й протести

28 листопада 2024 року прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що влада країни відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Це сталося на тлі протестів проти результатів жовтневих парламентських виборів, на яких, за офіційними даними, перемогла керівна партія "Грузинська мрія". Після відмови від переговорів про вступ до ЄС протести в Грузії спалахнули з новою силою.

Зурабішвілі не визнає президентські вибори, які відбулися в Грузії 14 грудня 2024 року. Тоді виборча колегія Грузії, більшість якої мала керівна партія "Грузинська мрія", обрала президентом Міхеіла Кавелашвілі.

Він отримав 224 голоси, один бюлетень визнали зіпсованим. Кавелашвілі був єдиним кандидатом. Раніше опозиція заявила, що не визнає легітимність як президентських, так і парламентських виборів, що відбулися у жовтні. Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що чинній президентці Грузії Саломе Зурабішвілі все ж таки доведеться "піти на пенсію" після інавгурації Кавелашвілі 29 грудня.

Згідно з грузинською конституцією, повноваження чинного президента припиняються після інавгурації нового глави держави. Однак Зурабішвілі заявила, що не має наміру складати свої повноваження. Вона вважає парламент нелегітимним, а обрання Кавелашвілі назвала "насмішкою над демократією".

29 грудня Кавелашвілі склав присягу президента. Зурабішвілі добровільно залишила президентський палац.

Раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично припинено через дії керівної партії "Грузинська мрія", зокрема, через ухвалення законів про "іноагентів" та обмежень прав ЛГБТ-спільноти. Крім цього ЄС не визнав результати парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня.