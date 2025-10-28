У Кенії розбився великий літак із туристами, загинули 12 людей

28 жовтня у прибережному регіоні Кенії зазнав аварії невеликий пасажирський літак, на борту якого перебували іноземні туристи. За попередніми даними, загинули всі 12 людей.
Про це повідомляє CNN.
Аварія сталася в окрузі Квале, коли літак летів до національного заповідника Масаї-Мара. За даними влади, повітряне судно типу Cessna CaravanCessna Caravan — це сімейство літаків виробництва компанії Cessna, що використовуються для пасажирських і вантажних перевезень. розбилося через кілька хвилин після зльоту й загорілося.
За інформацією місцевої адміністрації, літак впав у горбистій місцевості приблизно за 40 кілометрів від аеродрому Діані. Пасажири були іноземними туристами, їхні громадянства встановлюють.
Кенійське управління цивільної авіації повідомило, що на борту перебували 12 людей, включно з екіпажем. Причини катастрофи з'ясовують.
Авіакомпанія Mombasa Air Safari, якій належав літак, співпрацює з авіаційною владою Кенії у розслідуванні. Свідки розповіли, що почули гучний вибух, після чого побачили полум'я та уламки літака.