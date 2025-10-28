Перейти до основного змісту
У Кенії розбився великий літак із туристами, загинули 12 людей
АВАРІЯАФРИКАКАТАСТРОФАПОДІЇСВІТ

У Кенії розбився великий літак із туристами, загинули 12 людей

Олена Звєрєва
Розмір шрифту
Авіакатастрофа у Кенії: загинуло 12 людей
Співробітники служби безпеки оглядають уламки літака авіакомпанії Mombasa Air Services, який розбився з 12 пасажирами на борту на шляху з Діані в окрузі Квале, Кенія, 28 жовтня 2025. REUTERS/Laban Walloga

28 жовтня у прибережному регіоні Кенії зазнав аварії невеликий пасажирський літак, на борту якого перебували іноземні туристи. За попередніми даними, загинули всі 12 людей.

Про це повідомляє CNN.

Аварія сталася в окрузі Квале, коли літак летів до національного заповідника Масаї-Мара. За даними влади, повітряне судно типу Cessna CaravanCessna Caravan — це сімейство літаків виробництва компанії Cessna, що використовуються для пасажирських і вантажних перевезень. розбилося через кілька хвилин після зльоту й загорілося.

За інформацією місцевої адміністрації, літак впав у горбистій місцевості приблизно за 40 кілометрів від аеродрому Діані. Пасажири були іноземними туристами, їхні громадянства встановлюють.

Кенійське управління цивільної авіації повідомило, що на борту перебували 12 людей, включно з екіпажем. Причини катастрофи з'ясовують.

Авіакомпанія Mombasa Air Safari, якій належав літак, співпрацює з авіаційною владою Кенії у розслідуванні. Свідки розповіли, що почули гучний вибух, після чого побачили полум'я та уламки літака.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок