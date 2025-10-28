У Кенії розбився великий літак із туристами, загинули 12 людей

28 жовтня у прибережному регіоні Кенії зазнав аварії невеликий пасажирський літак, на борту якого перебували іноземні туристи. За попередніми даними, загинули всі 12 людей.

Про це повідомляє CNN.

Аварія сталася в окрузі Квале, коли літак летів до національного заповідника Масаї-Мара. За даними влади, повітряне судно типу Cessna Caravan розбилося через кілька хвилин після зльоту й загорілося.

За інформацією місцевої адміністрації, літак впав у горбистій місцевості приблизно за 40 кілометрів від аеродрому Діані. Пасажири були іноземними туристами, їхні громадянства встановлюють.

Кенійське управління цивільної авіації повідомило, що на борту перебували 12 людей, включно з екіпажем. Причини катастрофи з'ясовують.

Авіакомпанія Mombasa Air Safari, якій належав літак, співпрацює з авіаційною владою Кенії у розслідуванні. Свідки розповіли, що почули гучний вибух, після чого побачили полум'я та уламки літака.