Гелікоптер і винищувач армії США впали в Південнокитайське море

Над Південнокитайським морем у неділю, 26 жовтня зазнали аварії вертоліт та літак-винищувач військово-морських сил США. Екіпажі живі.

Про це Тихоокеанський флот США повідомив у Facebook.

Приблизно о 14:45 за місцевим часом вертоліт MH-60R Sea Hawk ВМС США, що належав до складу "Battle Cats" 73 ескадрильї морських ударних вертольотів, зазнав аварії у водах Південнокитайського моря. Там він виконував планові операції, злітаючи з авіаносця USS Nimitz (CVN 68) "Німіц".

Друга аварія сталася о 15:15. Винищувач F/A-18F Super Hornet, приписаний до "Fighting Redcocks" ударної винищувальної ескадрильї (VFA) 22, упав під час виконання повсякденних операцій з авіаносця Nimitz.

Ця модель "Німіц" — один з найбільших військових кораблів у світі та найстарший авіаносець США, що перебуває на озброєнні. У 2026 році його виведуть з експлуатації, пише CNN.

Тихоокеанський флот США наголосив, що з вертольота врятували всіх трьох членів екіпажу. З літака обидва члени екіпажу успішно катапультувалися, їх теж врятували.

"Весь персонал, що брав участь в операції, знаходиться в безпеці і в стабільному стані. Причини обох інцидентів наразі розслідуються", — додає пресслужба ВМС США.

Навесні цього року американська армія втратила два літаки Super Hornet в Червоному морі.