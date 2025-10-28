Європейський Союз стрімко збільшив закупівлі дизельного пального та авіаційного гасу, готуючись до посилення обмежень на постачання палива, пов'язаного з російською нафтою.

Про це пише Bloomberg.

Імпорт дизельного пального та авіаційного гасу до Європи у жовтні може досягти рекордного рівня. За даними Bloomberg, протягом 1-20 жовтня до портів ЄС прибуло близько 1,9 мільйона барелів палива з Індії, Саудівської Аравії, США та інших країн. Якщо тенденція збережеться, показник стане найвищим за місяць, ніж будь-коли.

Після заборони постачань із Росії у 2023 році ЄС збільшив імпорт нафтопродуктів — дизелю, авіаційного гасу та мазуту — з альтернативних ринків. Їх використовують для транспорту, авіації, будівельної техніки та опалення.

Новий план Євросоюзу щодо обмеження закупівель палива, виробленого з російської нафти, може спричинити додаткові перебої в постачанні. Очікується, що заборона набуде чинності 21 січня 2026 року, закривши лазівку, яка дозволяла імпорт нафтопродуктів, перероблених за межами Росії.

Ситуацію ускладнюють санкції США проти "Роснефти" та "Лукойлу", які зробили транспортування російської нафти ризикованішим і дорожчим. Через це потоки сировини до індійських нафтопереробних заводів, ключових покупців російської нафти, можуть скоротитися майже до нуля.

Індія, яка з 2022 року активно купувала дешеву російську нафту, нині є головним постачальником пального до Європи. У жовтні на неї припадало близько 20% загального імпорту дизельного пального ЄС.

Аналітики очікують, що навіть після запровадження нових санкцій деякі індійські компанії продовжать постачати нафтопродукти до ЄС. За оцінкою експертів Rapidan Energy Group, це призведе до скорочення або перегляду торгових потоків, але не до повного припинення імпорту з Індії.