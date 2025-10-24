Санкції США проти нафтової компанії "Нафтова індустрія Сербії" (NIS), що належить Росії, завадили їй отримати танкер із сирою нафтою, що міг забезпечити роботу єдиного нафтопереробного заводу Сербії та запобігти його зупинці через нестачу сировини.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що Сербія має лише кілька днів, перш ніж нафтопереробний завод NIS у Панчеві буде змушений припинити переробку сирої нафти. За розрахунками Reuters, заблокована партія нафти забезпечила б роботу НПЗ приблизно на 10 днів.

За даними аналітичної групи Kpler, танкер Maran Helios, який перевозив мільйон барелів казахстанської нафти для NIS прибув до хорватського порту Омішаль 9 жовтня. Проте, як повідомило джерело, знайоме з ситуацією, нафта так і не потрапила до Сербії.

Хорватський оператор нафтопроводів Janaf повідомив, що 8 жовтня доправив усю нафту, що перебувала в його системі, до сербської компанії NIS. Після цього жодних постачань до Сербії не планувалося, що свідчить про те, що казахстанська нафта, придбана NIS, так і не надійшла до країни, зазначає Reuters.

Нагадаємо, 22 жовтня Міністерство фінансів США офіційно оголосило про санкції проти російських нафтових компаній "Роснафта", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм, цей список налічує 34 позиції. Президент США Трамп сподівається, що це підштовхне РФ до розсудливості. Він також закликав союзників США долучитися до санкцій проти РФ і дотримуватися їх.

Посолка України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина привітала санкції Мін'юсту США проти "Роснафти" та "Лукойлу". Вона зазначила, що це вперше за каденції 47-го президента США Дональда Трампа є така ухвала — Вашингтон вирішив запровадити повні блокувальні санкції проти російських енергетичних компаній.