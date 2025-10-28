В Україні станом на 28 жовтня до теплопостачання підключено понад 55% об'єктів соціальної сфери. У восьми областях країни також почалася часткова подача тепла до житлових будинків.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук.

"На сьогодні фактично опалювальний сезон уже триває. Об'єкти соціальної сфери включені на понад 55% у 20 областях країни. Це 5,4 тисячі садочків, майже 5,9 тисяч закладів освіти і майже 2,3 тисяч закладів охорони здоров'я. Крім того, у восьми областях частково подається опалення до житлових будинків", — сказав Ковальчук.

За його словами, до роботи в опалювальний сезон підготовлено понад 17,5 тисяч котелень та понад 17 тисяч кілометрів тепломереж.

Ковальчук також зауважив, що теплий жовтень дозволив, згідно з нормативними документами, відкласти початок подачі тепла і таким чином зекономити ресурси.

Водночас заступник міністра закликав громади "за наявності запитів або при зміні температури приймати рішення про старт опалюваного сезону і в житловому фонді".

Як повідомили в Мінрозвитку, до експлуатації взимку також готові 194 когенераційні установки загальною електричною потужністю 149,1 МВт та 147 блочно-модульних котелень загальною потужністю 291,8 МВт.

Що відомо про опалювальний сезон 2025/2026

Теплопостачання в оселях українців можуть розпочати протягом найближчих 10 днів. Це допоможе зменшити споживання електроенергії, яке за останній місяць зросло на понад 20% через похолодання, повідомив голова Укренерго Віталій Зайченко.

Міненерго нагадувало, що рішення про початок опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Опалювальний сезон починається тоді, коли температура в регіоні тримається нижче +8 градусів понад три доби.

Раніше повідомлялось, що в Україні до 2030 року планують утеплити житлові будинки. Як вважають в уряді, це дозволить знизити енергоспоживання щонайменше на 30%.

24 жовтня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україні терміново необхідно знайти гроші для додаткового імпорту газу через наслідки російських обстрілів. Попри накопичені 13,2 мільярда кубометрів, атаки РФ на сховища ускладнили ситуацію. Необхідний обсяг фінансування оцінюють у 2 мільярди євро. Цю суму планують залучити двома шляхами.