Головнокомандувач збройних сил Швеції Міхаель Классон не заперечив, що шведські військові можуть збивати російські літаки, у разі порушення ними повітряного простору країни.

Про це повідомив шведський суспільний мовник SVT.

"Якщо ви не виконуєте наказів, крайнім заходом є можливість застосувати силу, щоб спочатку позначити, а потім застосувати ефективний вогонь. Іншими словами, збити", — сказав головнокомандувач ВПС Швеції.

Классон зазначив, що рішення про відкриття вогню ухвалює пілот літака, який стикається із загрозою порушення кордону Швеції.

"На мою думку, наші пілоти мають і підготовку, і досвід, щоб ухвалювати рішення у таких ситуаціях", — додав він.

Классон також зауважив, що ескалацію конфлікту ніколи не можна заперечувати. Водночас він не вважає це ймовірним зараз.

"Я не думаю, що Росія хоче війни з НАТО. Я вважаю, що вона хоче політично розколоти НАТО, виявити наші слабкі місця, використати їх і посіяти страх серед наших народів", — сказав головнокомандувач ВПС Швеції.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не віддаватиме наказу на негайне збиття невідомих об’єктів, які порушуватимуть повітряний простір його країни. Рішення щодо цього прийматимуть фінські військові.

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Тоді військові збили близько 4 з 19 безпілотників, повідомив премʼєр-міністр Дональд Туск. Відомо, що один із дронів пошкодив будинок і авто у Люблінському воєводстві, уламки знайшли в кількох селах. Того ж дня Польща активувала статтю 4 Договору НАТО для обговорення ситуації. Голова уряду заявив, що країна не запроваджуватиме додаткові обмеження через інцидент.

У Міноборони РФ заявили, що дрони, які атакували Україну, могли перетнути польський кордон, і висловили готовність до консультацій із Варшавою. Кремль залишив ситуацію без коментарів.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі Альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників". Вона діятиме в Польщі та Румунії.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 18:12 у небо підняли два винищувачі F-16, які близько 19:00 перехопили російський безпілотник Shahed над Дунаєм. У Міноборони уточнили, що дрон не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для цивільного населення. На інцидент відреагував президент України Зеленський, заявивши, що російський дрон перебував над Румунією 50 хвилин.

19 вересня три російські винищувачі впродовж 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна назвав це "порушенням територіальної цілісності та принципів Статуту ООН, які зобов’язують утримуватися від загрози силою".

22 вересня у Нью-Йорку відбулось екстрене засідання Ради безпеки ООН через порушення літаками ПКС РФ повітряного простору Естонії. Там також був присутній очільник МЗС України Андрій Сибіга, який наголосив, що подібні загрози потрібно негайно нейтралізовувати.

Крім того, вранці 23 вересня відбулося засідання Північноатлантичної ради відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб проконсультуватися та засудити порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня.