Президент Володимир Зеленський заявив, що держзамовлення на виробництво вітчизняних ракет "Фламінго" буде повністю виконане до кінця 2025 року.

Про це глава держави розповів у телефонній розмові з ведучою ТСН Аллою Мазур 26 жовтня.

За його словами, процес виробництва цих ракет стикнувся з деякими проблемами.

"Була технологічна проблема на виробництві "Фламінго". Є затримка з фінансуванням від партнерів, яку вирішують", — сказав Зеленський.

Водночас він запевнив, що Україна знайшла власне фінансування для оплати виробництва ракет, тому незабаром країна отримає їх "певну кількість, яку не розголошують".

Крім того, Зеленський відзначив ефективність уже випробуваних ракет.

"Більше того: всі задоволені, як ті ракети, що вже полетіли, спрацювали", — переказала слова Зеленського Алла Мазур.

Що відомо про ракети "Фламінго"

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував на місці виробництва ракет "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідне фото, яке підписав: "Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3000 кілометрів, вже у серійному виробництві".

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

21 серпня резидент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами заявив, що масове виробництво "Фламінго" заплановане на зиму. Виробник зброї — українська оборонна компанія Fire Point.

Згодом видання Kyiv Independent з посиланням на п’ять джерел повідомило, що НАБУ нібито перевіряє компанію Fire Point через підозри у завищенні вартості та кількості безпілотників. Видання зазначає: розслідування може бути пов’язане з бізнесменом Тимуром Міндічем, співвласником "Кварталу 95". Адвокат Міндіча заявив, що не має інформації про його зв’язок із Fire Point.

У Fire Point підтвердили факт перевірки, але назвали її "чутками опонентів" і заперечили звинувачення.

"Немає сенсу шукати секрети там, де їх немає", – сказала техдиректорка компанії Ірина Терех.

За словами Терех, компанія здатна виготовляти до 100 дронів FP-1 на день і планує виробити близько 9 тисяч у 2025 році. Ці дані не враховують ракету "Фламінго". У НАБУ повідомили, що розслідувань щодо ракети немає.

Компанію Fire Point заснувала в середині 2022 року група інженерів, архітекторів та геймдизайнерів, які прагнули розробити економічно ефективні та високопродуктивні безпілотні літальні апарати для підтримки оборонної промисловості України.