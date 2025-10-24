Чеська громадська ініціатива "Подарунок для Путіна" завершила збір коштів на виробництво української ракети "Фламінго". Потрібну суму — 12,5 мільйонів крон (майже 25 млн грн) — зібрали менш ніж за 48 годин, що, за словами організаторів, стало рекордом.

Про це повідомили організатори ініціативи та чеське видання Novinky.

"Пані та панове, дозвольте мені повідомити вам, що збір коштів на придбання української ракети “Фламінго“, яка матиме назву DANA 1, завершено", — йдеться в дописі організації на платформі Х 23 жовтня.

Організатор ініціативи Мартін Ондрачек у коментарі виданню Novinky розповів, що волонтери не сподівалися на такий швидкий результат.

"Ми сподівалися, що зможемо зібрати суму за тиждень. А це сталося за 48 годин, що є рекордом. Це перевершило всі наші очікування", — сказав Ондрачек.

Відповідаючи на запитання, чи планують збирати на ще одну ракету, організатор відповів, що проведе новий раунд переговорів із виробником, українською компанією Fire Point.

"Ми маємо угоду, яка, можливо, буде досить великим сюрпризом для людей, які зробили внесок... Я повинен ще раз підтвердити це з ними до кінця тижня", — зазначив Ондрачек, не уточнивши подробиць.

Що передувало

Збір на ракету "Фламінго" оголосили 21 жовтня. Організатори зазначали, що після виготовлення ракету передадуть Збройним силам України, які "вирішать, коли її використати, і визначать для неї ціль".

Ракету назвуть "DANA 1" на честь чеської фізикині-ядерниці Дани Драбової, голови Державного управління ядерної безпеки. Вона відома своєю підтримкою України та інформуванням про стан ядерної безпеки на окупованих українських територіях.

Що відомо про ракети "Фламінго"

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував на місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідне фото, яке підписав: "Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3000 кілометрів, вже у серійному виробництві".

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

21 серпня резидент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами заявив, що масове виробництво "Фламінго" заплановане на зиму. Виробник зброї — українська оборонна компанія Fire Point.