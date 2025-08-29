У НАБУ заявили, що НАБУ і САП не ведуть розслідування щодо ракети "Фламінго"

У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) повідомили, що що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо ракети “Фламінго”. Раніше у Kyiv Independent з посиланням на джерела вийшов матеріал про перевірки виробника ракети "Фламінго".

Відповідну заяву НАБУ оприлюднило у Телеграм ввечері у п'ятницю, 29 серпня.

"У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети “Фламінго”, — йдеться у повідомленні.

Перед тим у Kyiv Independent з'явився матеріал, у якому з посиланням на п'ять поінформованих джерел йшлося про те, що детективи НАБУ нібито перевіряють Fire Point "через побоювання, що вона ввела уряд в оману щодо ціноутворення та поставок".

Зазначається, що, за даними джерел, у рамках розслідування НАБУ з'ясовує, чи не завищила Fire Point вартість своїх компонентів або кількості безпілотників, які вона постачає військовим. Або і того, і іншого. Серед своїх джерел видання називає чинних та колишніх урядовців та представників галузі, всі з яких погодилися говорити на умовах анонімності.

Як пише видання, "Fire Point підтвердила Kyiv Independent існування розслідування, але применшила його значення, заперечуючи звинувачення та зображуючи розслідування як таке, що ґрунтується на чутках, поширених опонентами, та є частиною ширших розслідувань системи оборонних закупівель України".

"Немає сенсу шукати секрети там, де їх немає", – сказала Kyiv Independent Ірина Терех, головний технічний директор Fire Point.

За словами трьох джерел, поточне розслідування НАБУ нібито пов'язане з тим, що кінцевим власником фірми є Тімур Міндіч, бізнесмен, який є співвласником телестудії "Квартал 95". Поки розслідування триває, жодним фізичним чи юридичним особам не висунуто звинувачень.

"Досить активно ходять чутки, що дрони (Fire Point) пов’язані з Міндічем, і я повністю переконаний, що ця версія подій відповідає дійсності", – повідомило Kyiv Independent джерело в уряді, знайоме з матеріалами розслідування. НАБУ не відповіло виданню на жодні запитання щодо Міндіча.

Видання "Kyiv Independent" змогло зв’язатися з адвокатом Міндіча, який заявив, що вони не мають інформації про зв’язок між їхнім клієнтом та Fire Point.

У нещодавньому інтерв'ю Associated Press з Fire Point повідомлялося, що фірма виробляє 100 своїх далекобійних безпілотників FP-1 на день. Терех розповіла Kyiv Independent, що 100 на день – це максимум, який фірма може виробляти. Між контрактами вони не виконують ці квоти, але, за її словами, планують виробити приблизно 9000 цього року. Ці цифри не включають крилаті ракети "Фламінго".

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував на місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідне фото.

"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3 000 кілометрів, вже у серійному виробництві", — йшлося в його дописі.

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

"Усі побачили, в принципі, ключові подробиці. Це потужна зброя. Далекобійна, дуже потужна. І вона є. Це подробиці, а решту дізнаємося, коли прийде належний момент", — коротко прокоментував Шмигаль.