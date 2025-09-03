Виробник ракети "Фламінго" Fire Point відкриє виробництво в Данії

Українська оборонна компанія Fire Point — виробник ракети "Фламінго" — відкриє виробництво в Данії. Йдеться про виробництво твердого ракетного палива.

Про це повідомили міністр торгівлі та промисловості Данії Мортен Бьодсков та міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, передає nyheder.tv2.dk.

Це стане першим відомим випадком розміщення українського оборонного підприємства на території королівства.

“Україні потрібно більше, і їм це потрібно швидше. Саме тому ми зараз можемо запросити першу українську оборонну компанію виробляти продукцію тут, у Данії. Це перший випадок, коли для України буде актуальним налагодити оборонне виробництво за межами України”, – сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Як стало відомо напередодні TV 2, компанія буде розташована поблизу Скридструпа у Південній Ютландії.

Як пише DR, виробництво відбуватиметься одразу за парканом від бази ВПС Скридструп, де базуються данські винищувачі F-35.

Коли українське ракетне паливо вироблятимуть у Південній Ютландії, це підприємство також створить багато робочих місць, зазначив міністр промисловості і торгівлі Мортен Бьодсков.

“Виробництво Fire Point також відкриває можливості для створення кількох сотень робочих місць. Співпраця між данською та українською оборонною промисловістю буде зміцнена, і, що не менш важливо, це також відкриє шляхи співпраці між данською та українською бізнес-спільнотою”, — сказав Бьодсков.

Міністр також заявив, що виробництво Fire Point "потрібно налагодити швидко".

Очікується, що вже у грудні 2025 року українська збройова компанія Fire Point матиме виробництво поблизу Скридструпа, пише nyheder.tv2.dk.

Компанія FPRT, створена Fire Point спеціально для данського ринку, вже отримала місцевий реєстраційний номер CVR і запустила сайт fprt.dk.

Тверде ракетне паливо швидко запалюється та може забезпечити потужне та стабільне горіння, що робить його придатним для ракет та військових цілей. На відміну від рідкого ракетного палива, його не потрібно заправляти безпосередньо перед запуском, а також воно легше в обігу та зберіганні. Зокрема, ракета "Фламінго" використовує тверде ракетне паливо.

Компанію Fire Point заснувала в середині 2022 року група інженерів, архітекторів та геймдизайнерів, які прагнули розробити економічно ефективні та високопродуктивні безпілотні літальні апарати для підтримки оборонної промисловості України.

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував на місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідне фото.

"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3 000 кілометрів, вже у серійному виробництві", — йшлося в його дописі.

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

"Усі побачили, в принципі, ключові подробиці. Це потужна зброя. Далекобійна, дуже потужна. І вона є. Це подробиці, а решту дізнаємося, коли прийде належний момент", — коротко прокоментував Шмигаль.

Згодом видання Kyiv Independent з посиланням на п’ять джерел повідомило, що НАБУ нібито перевіряє компанію Fire Point через підозри у завищенні вартості та кількості безпілотників. Видання зазначає: розслідування може бути пов’язане з бізнесменом Тимуром Міндічем, співвласником "Кварталу 95". Адвокат Міндіча заявив, що не має інформації про його зв’язок із Fire Point.

У Fire Point підтвердили факт перевірки, але назвали її "чутками опонентів" і заперечили звинувачення.

"Немає сенсу шукати секрети там, де їх немає", – сказала техдиректорка компанії Ірина Терех.

За словами Терех, компанія здатна виготовляти до 100 дронів FP-1 на день і планує виробити близько 9 тисяч у 2025 році. Ці дані не враховують ракету "Фламінго". У НАБУ повідомили, що розслідувань щодо ракети немає.