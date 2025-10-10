Країни Балтії планують масову евакуацію, на випадок нападу РФ — Reuters

Естонія, Латвія та Литва занепокоєні зростанням військових витрат Росії з 2022 року і готуються до можливого переміщення сотень тисяч людей, які можуть тікати від потенційної агресії.

Про це повідомляє Reuters.

За словами керівника пожежної служби Литви, який бере участь у плануванні цивільного захисту, загрози можуть бути різні.

"Можливо, ми побачимо потужну армію вздовж кордонів Балтії з очевидною метою захопити всі три країни за три дні-тиждень", — припустив він.

Інші сценарії, що обговорюютьс у місцевих ЗМІ та за їх межами - це саботаж комунікацій або транспортних сполучень, масовий наплив мігрантів, громадянські заворушення серед російськомовних меншин або фейкові новини, що спричиняють масові втечі.

У Вільнюсі цього тижня відпрацьовували евакуацію населення. Рольова гра передбачала евакуацію лише ста людей зі столиці Вільнюса, але офіційні особи, опитані Reuters, сказали, що планування дій на випадок надзвичайних ситуацій, яке досі значною мірою тримається в таємниці, розробляється для набагато більшої кількості людей.

Половина з тих, хто живе в межах 40 км (25 миль) від кордонів Росії та Білорусі – близько 400 000 осіб – є серед них, сказав Позела.

"Ми говоримо про це щомісяця, щотижня — на роботі, скрізь", — сказав 31-річний Армінас Раудіс, волонтер, який цього тижня виконував роль евакуйованого на навчаннях у Литві.

У литовському місті Каунасі планують розмістити до 300 тисяч осіб у школах, університетах, церквах та спортивних аренах. У Вільнюсі вже визначено пункти збору, маршрути евакуації, склади з необхідними запасами і транспортні засоби.

Тих, хто виїжджатиме автомобілями, спрямують на другорядні дороги, щоб розчистити шлях для армії, маючи вже готову карту з містами, де вони можуть шукати притулку.

Водночас пріоритет, у разі надзвичайної ситуації, надаватимуть військовій техніці, що прямуватиме до Балтії через Сувальський коридор — єдиний сухопутний зв’язок із Польщею.

"Ми повинні враховувати ризик (Сувальського коридору, — ред.)", – сказав Івар Май, радник з питань масової евакуації Естонської рятувальної ради, маючи на увазі те, що російські війська можуть спробувати відрізати країни Балтії від їхнього єдиного кордону з державою НАТО.

Естонія планує переселити близько 10% людей (із 1,4 мільйонів - ред.), Латвія — до третини громадян.

"Це сигнал для нашого суспільства, що ми готові та діємо на випередження", — сказав міністр національної безпеки Литви.

Естонія, Латвія та Литва давно висловлювали побоювання іншим країнам НАТО щодо можливої ​​російської агресії, посилаючись на російські кібератаки, дезінформаційні кампанії та вторгнення російських винищувачів і безпілотників протягом останніх кількох місяців.

Росія заявляє, що не має планів нападати на НАТО. Але ці три країни, які були анексовані СРСР під час Другої світової війни, подвоїли витрати на оборону після широкомастабного нападу на Україну, який відбувся після неодноразових заперечень Росії про наявнісь такого плану.