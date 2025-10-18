Прикордонники Польщі виявили тунель на кордоні з Білоруссю

Прикордонна служба Польщі виявила тунель на кордоні з Білоруссю. Хто викопав тунель — невідомо.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський у соцмережі X.

Марчин Кервінський заявив, що тунель закінчувався за 20 метрів до паркану на польській стороні, який встановили на кордоні. Починався тунель на стороні Білорусі.

"Офіцери прикордонної служби у Підляському воєводстві виявили тунель під бар'єром на польсько-білоруському кордоні. Тунель починався на стороні Білорусі і закінчувався приблизно за 20 метрів від кордону з боку Польщі", — написав глава МВС Польщі.

Раніше МЗС Польщі закликало своїх громадян не подорожувати до Білорусі, а тим, хто вже перебуває на її території, рекомендувало якомога швидше залишити країну.

Польська влада попередила, що у разі закриття кордонів, евакуація може стати неможливою. Наразі для перетину відкритий лише один прикордонний перехід – Тересполь–Брест.