У "Резерв" стартує бета-тест двох нових типів відстрочок від мобілізації

Міноборони запускає бета-тест нових відстрочок у мобільному застосунку "Резерв+" ще двох військовозобов'язаних категорій українців.
Про це повідомила пресслужба українського оборонного відомства.
Отримати відстрочку онлайн зможуть
- батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.
Люди, які належать до цих категорій, можуть долучитись до тестування та серед перших скористатися цією послугою. Для цього потрібно заповнити коротку форму за посиланням.
Як це працює
- заповнюєте форму;
- невдовзі отримуєте лист-запрошення на тестування;
- у "Резерв+" обираєте потрібну відстрочку;
- подаєте запит;
- дані автоматично перевіряються в державних реєстрах;
- отримуєте відстрочку в "Резерв+".
"Процес повністю автоматичний, зазвичай триває кілька годин і не потребує збору довідок, візитів до ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи", — додали у Міноборони.
Наразі отримати відстрочку в "Резерв+" можуть
- люди з інвалідністю;
- батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
- батьки дітей з інвалідністю;
- подружжя захисників і захисниць із дитиною;
- чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
- люди з тимчасовою непридатністю;
- студенти, аспіранти;
- працівники закладів вищої та профосвіти.