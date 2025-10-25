Перейти до основного змісту
У "Резерв" стартує бета-тест двох нових типів відстрочок від мобілізації
Дмитро Михайлов
Міноборони запускає бета-тест нових відстрочок у мобільному застосунку "Резерв+" ще двох військовозобов'язаних категорій українців.

Про це повідомила пресслужба українського оборонного відомства.

Отримати відстрочку онлайн зможуть

  • батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.

Люди, які належать до цих категорій, можуть долучитись до тестування та серед перших скористатися цією послугою. Для цього потрібно заповнити коротку форму за посиланням.

Як це працює

  • заповнюєте форму;
  • невдовзі отримуєте лист-запрошення на тестування;
  • у "Резерв+" обираєте потрібну відстрочку;
  • подаєте запит;
  • дані автоматично перевіряються в державних реєстрах;
  • отримуєте відстрочку в "Резерв+".

"Процес повністю автоматичний, зазвичай триває кілька годин і не потребує збору довідок, візитів до ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи", — додали у Міноборони.

Наразі отримати відстрочку в "Резерв+" можуть

  • люди з інвалідністю;
  • батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
  • батьки дітей з інвалідністю;
  • подружжя захисників і захисниць із дитиною;
  • чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
  • люди з тимчасовою непридатністю;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники закладів вищої та профосвіти.

