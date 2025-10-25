У "Резерв" стартує бета-тест двох нових типів відстрочок від мобілізації

Міноборони запускає бета-тест нових відстрочок у мобільному застосунку "Резерв+" ще двох військовозобов'язаних категорій українців.

Про це повідомила пресслужба українського оборонного відомства.

Отримати відстрочку онлайн зможуть

батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;

люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.

Люди, які належать до цих категорій, можуть долучитись до тестування та серед перших скористатися цією послугою. Для цього потрібно заповнити коротку форму за посиланням.

Як це працює

заповнюєте форму;

невдовзі отримуєте лист-запрошення на тестування;

у "Резерв+" обираєте потрібну відстрочку;

подаєте запит;

дані автоматично перевіряються в державних реєстрах;

отримуєте відстрочку в "Резерв+".

"Процес повністю автоматичний, зазвичай триває кілька годин і не потребує збору довідок, візитів до ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи", — додали у Міноборони.

Наразі отримати відстрочку в "Резерв+" можуть