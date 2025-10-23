Перейти до основного змісту
Один з найуспішніших самітів: Зеленський — про зустрічі з європейськими лідерами
Надія Собенко
Валерія Пашко
Зеленський
Президент України Володимир Зеленський спілкується зі медіа після прибуття на саміт ЄС у будівлі Європейської Ради в Брюсселі, 23 жовтня 2025 року. AP/Geert Vanden Wijngaert

Президент Володимир Зеленський провів розмови з премʼєром Польщі Дональдом Туском і премʼєром Чехії Петром Фіалою, а зараз триває зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Зустрічаємось дуже продуктивно. Думаю, цей саміт є одним із найуспішніших за результатами для України, реально просуваємось позитивно щодо заморожених активів РФ", — відповів Зеленський на запитання кореспондентки Суспільного на саміті лідерів ЄС у Брюсселі.

За словами посадовця ЄС, вранці на засіданні Євроради Зеленський поінформував лідерів країн про останню хвилю російських атак на енергетику та розповів про найнагальніші потреби української армії. Лідери повернуться до обговорення ситуації в Україні в другій половині дня, додав наш співрозмовник.

