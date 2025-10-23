Один з найуспішніших самітів: Зеленський — про зустрічі з європейськими лідерами

Президент Володимир Зеленський провів розмови з премʼєром Польщі Дональдом Туском і премʼєром Чехії Петром Фіалою, а зараз триває зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Зустрічаємось дуже продуктивно. Думаю, цей саміт є одним із найуспішніших за результатами для України, реально просуваємось позитивно щодо заморожених активів РФ", — відповів Зеленський на запитання кореспондентки Суспільного на саміті лідерів ЄС у Брюсселі.

За словами посадовця ЄС, вранці на засіданні Євроради Зеленський поінформував лідерів країн про останню хвилю російських атак на енергетику та розповів про найнагальніші потреби української армії. Лідери повернуться до обговорення ситуації в Україні в другій половині дня, додав наш співрозмовник.