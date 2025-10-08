У США в аеропортах почалися проблеми з авіарейсами через шатдаун

Через шатдаун (призупинення роботи уряду США) в Сполучених Штатах не вистачає авіадиспетчерів, і це впливає на затримку рейсів майже по всій країні.

Про таке повідомило CNN.

Федеральне управління цивільної авіації 7 жовтня попередило, що через припинення фінансування матиме обмежений зв'язок, але "надсилатиме будь-які важливі повідомлення щодо безпеки".

Брак фінансування вплинув на роботу аеропортів у Чикаго, Нешвіллі, Х'юстоні, Ньюарку, Лас-Вегасі. В окремих місцях на кілька годин закривали систему підльоту до посадкової та злітної смуги.

Диспетчери вважаються працівниками першої потреби та повинні працювати, попри припинення фінансування урядом. Авіадиспетчери не можуть оголосити організовану трудову акцію, як-от страйк, тому вони повідомляють про хворобу і беруть позапланову відпустку, чого вже достатньо для створення проблем і затримок у галузі.

Коли авіадиспетчери, які мали працювати в каліфорнійському аеропорту, в понеділок не пішли на роботу, контроль над аеропортом перейшов до самих пілотів, але це ліквідує один рівень безпеки.

Нагадаємо, 1 жовтня о 7:00 за київським часом уряд США вперше з 2019 року призупинив свою роботу. Це відбулось після того, як Конгрес та Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування. Усе тому, що демократи в тимчасовому плані фінансування уряду хочуть врахувати субсидії на охорону здоров'я, аби в американців був доступ до якісної медицини за невисоку оплату.

Білий дім на тлі шатдауну вже склав список федеральних установ США, де мають пройти масові звільнення держслужбовців

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун" або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у США починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.