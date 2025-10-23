Третя окрема штурмова бригада стала першим військовим підрозділом, який скористався новим маркетплейсом Brave1 Market для замовлення дронів.

Про це повідомив міністр цифровізації Михайло Федоров 23 жовтня.

Федоров зазначив, що Brave1 Market створений як "Amazon для війни", щоб дозволити підрозділам напряму замовляти техніку, яка вже показала свою ефективність на полі бою. Система "еБалів" є частиною програми "Армія дронів.Бонус".

Міністр підкреслив, що маркетплейс дає військовим свободу у виборі саме тих дронів, які потрібні їм для виконання бойових завдань. Наразі на платформі доступно понад 150 найменувань дронів та засобів РЕБ від 40 українських виробників.

Програма "Армія дронів.Бонус" та маркетплейс Brave1 Market постійно вдосконалюються, щоб підрозділи могли оперативно отримувати додаткові дрони та інші засоби від держави, зосереджуючись на виконанні бойових операцій.

28 квітня стало відомо, що в Україні запустили Brave1 Market — маркетплейс новітніх технологій для українських військових. Там підрозділи ЗСУ зможуть самостійно обирати техніку, якою хочуть воювати, а купуватимуть її за кошти військової частини. Наразі бійці зможуть купувати озброєння тільки за гроші, а далі зможуть розраховуватись, витрачаючи "еБали".

Як це працює система "еБалів"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що так звані "еБали", які українським військовим нараховуються за знищення техніки та живої сили армії РФ, офіційно називаються бонусною системою "Армія дронів.Бонус".

За його словами, після ураження будь-якої цілі противника необхідно завантажити декілька відео підтверджень у спеціальну систему ситуаційної обізнаності Delta.

"Після верифікації наприкінці місяця українські підрозділи потрапляють до рейтингу і зможуть витратити "еБали" на маркетплейсі Brave1. Вибір дуже широкий і має різну вартість у віртуальних токенах. Наприклад, FPV-дрони від 2 балів за 7-дюймові моделі або 6 балів за FPV-дрон з нічним баченням. Багаторазові "бомбери", як дрон Vampire — коштують 43 бали", — пояснив міністр.

Він додав, що наразі 90% усіх безпілотних підрозділів ЗСУ беруть участь у програмі "Армія дронів.Бонус", а з її розвитком запровадили як загальний рейтинг, так і рейтинг за ураженням "конкретних цілей".