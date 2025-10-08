Українці зможуть розірвати шлюб в "Дії", проте за певних умов

Українці зможуть подати спільну заяву про розірвання шлюбу в застосунку "Дія" — таку постанову ухвалив Уряд. Послуга буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей.

Про це йдеться на сайті Міністерства трансформації України.

"Дія" автоматично перевірить інформацію в реєстрах ДРАЦС. Якщо дітей немає, шлюб розірвуть за місяць після подання заяви. Впродовж цього часу заяву можна відкликати. Послуга запрацює у 2026 році, уточнила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

У міністерстві кажуть, що раніше потрібно було щонайменше двічі приходити до ДРАЦСу, стояти в чергах і заповнювати документи. Тепер усе відбуватиметься онлайн — без візитів до установ. На порталі Дія вже доступні витяг про розірвання та повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу.

З 9 вересня 2025 року українці можуть укласти шлюб по відеозв'язку через портал "Дія". У застосунку тепер проходить весь процес реєстрації шлюбу — від подання заяви до одруження.