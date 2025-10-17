Фінляндія відправить Україні пакет військової допомоги на 52 мільйони євро

У пʼятницю, 17 жовтня, Фінляндія ухвалила рішення відправити Україні 30-й пакет оборонної допомоги. Його затвердив президент країни Александр Стубб за пропозицією уряду.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Фінляндії.

Повідомляється, що цей пакет допомоги обійдеться Фінляндії приблизно в 52 мільйони євро і переважно складається з нових замовлень фінських компаній.

У відомстві підкреслили, що загальна вартість поставленої Україні оборонної техніки вже досягла 2,9 мільярда євро.

"Відносно розміру своєї економіки, Фінляндія є однією з країн, які найбільше підтримали Україну. Цього тижня ми також оголосили про участь в ініціативі НАТО — PURL, яка закуповує у Сполучених Штатів системи озброєння, критично важливі для України. Майбутнє вільної та безпечної Європи вирішуватиметься в Україні — це вимагає наполегливості та стійкості від усіх союзників", — сказав міністр оборони Антті Хяккянен.

Нагадаємо, що навесні 2025 року Міноборони Фінляндії запустило програму підтримки України шляхом закупівлі продукції у фінській оборонній промисловості, призначеної для України. Її мета — задовольнити критичні потреби України, забезпечити придатність закупленої продукції та захистити виробничі й постачальні потужності компаній.

В оборонному відомстві Фінляндії додали, що при ухваленні рішення про надання 30-го пакету оборонної допомоги враховувалися як потреби України, так і наявні ресурси фінських Збройних сил.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.