У Фінляндії офіційно відкрили штаб командування НАТО: які функції виконуватиме

У фінському місті Міккелі 3 жовтня офіційно відкрили багатокорпусний штаб командування НАТО "Північ" (MCLCC-N).

Про це повідомила пресслужба Міноборони Фінляндії.

Зазначається, що штаб плануватиме, готуватиме та командуватиме діяльністю сухопутних сил Альянсу в Північній Європі під керівництвом Об’єднаного командування сил Норфолк.

У церемонії відкриття MCLCC-N особисто взяв участь очільник фінського оборонного відомства Антті Хякканен й назвав цю подію "історичним днем" для Фінляндії.

"Ми прагнули створити командування НАТО у Фінляндії восени 2023 року, щоб максимізувати безпеку Фінляндії. Наші цілі були схвалені на зустрічі міністрів оборони НАТО у червні 2024 року. Тепер, через рік, ми вже запускаємо командування... MCLCC-N зміцнить оборону НАТО на півночі та підвищить безпеку у Фінляндії", – сказав міністр.

Наразі MCLCC-N має штат близько 10 людей, а подальшою метою є збільшення кількості персоналу в мирний час до приблизно 50 співробітників. У ньому працюватимуть представники різних країн-членів Північноатлантичного альянсу та з фінських Збройних сил.

У звичайних умовах MCLCC-N відповідатиме за навчання та інші заходи НАТО у північному регіоні. У надзвичайних — плануватиме, командуватиме та керуватиме сухопутними операціями та обороною на північних рубежах Альянсу.

Наприкінці вересня 2025 року Фінляндія та Швеція створили бригаду, до якої увійшли приблизно 5 тисяч військовослужбовців. Вона буде розміщена у фінській Лапландії, що на кордоні з РФ.

Навесні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну фінська і шведська влади оголосили, що планують вступати до НАТО. Фінляндія офіційно стала членом військово-політичного блоку у квітні 2023 року, а Швеція — у березні 2024-го. Наразі Альянс налічує 32 держави.