"Росія готує другу фазу агресії" — міністр оборони Фінляндії

Росія нарощує військові зусилля для потенційної другої фази агресії, що створює реальні загрози для НАТО навіть після завершення війни в Україні.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен, якого цитує CNN.

За його словами, Росія продовжуватиме становити загрозу для Європи. Як докази підготовки РФ, міністр вказав на модернізацію російських військ та нарощування їх поблизу кордонів Фінляндії.

"Росія справді нарощує військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії… після війни в Україні для НАТО існують реальні загрози", — сказав Гяккінен.

Напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО "Рамштайн" він також повідомив, що Фінляндія долучиться до ініціативи PURL — програми із закупівлі американської зброї для України. Крім того, Антті Гяккінен анонсував інформацію про новий пакет військової допомоги для України.

Раніше президент Володимир Зеленський поспілкувався зі фінським колегою Александром Стуббом. Лідери обох країн "скоординували позиції" щодо закінчення війни РФ проти України