Угорщина не блокуватиме 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ – МЗС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спростував чутки про те, що Будапешт заблокує 19-й пакет санкцій ЄС щодо Росії з огляду на майбутню зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Про це повідомляє Euractiv.

"У нас немає такого плану, щоб його (пакет санкцій – ред.) блокувати", – сказав Сійярто.

Він додав, що Угорщині вдалося вилучити з цього пакету всі заходи, які б "суперечили національним інтересам" країни.

Водночас на запитання, чи брав він участь в обговоренні наступного раунду санкцій проти Росії, міністр відповів: "Я не беру участі в божевільних речах".

Сійярто зазначив, що санкційна політика ЄС провалилася, оскільки війна Росії проти України триває.

Що відомо про 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів ЄС.

Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору — повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.

26 вересня стало відомо, що Словаччина висловила заперечення щодо окремих пунктів у 19 пакеті санкцій, а саме щодо енергетики та автомобільного ринку.

"Вони шантажують нас щодо інших речей. І було незрозуміло, яких конкретно — йшлося, зокрема про енергетику, транспорт", — повідомило Суспільному джерело.

Інший дипломат ЄС додав, що питання щодо пакета санкцій мають "кілька держав-членів", тож робота триває, як і очікувалося.

3 жовтня на засіданні посли Європейського Союзу не дійшли згоди щодо 19-го пакету санкцій проти Росії, проте досягли значного прогресу у перемовинах. Подробиці щодо можливих заходів та обмежень поки що не оприлюднені.