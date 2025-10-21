Угорщина не блокуватиме 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ – МЗС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спростував чутки про те, що Будапешт заблокує 19-й пакет санкцій ЄС щодо Росії з огляду на майбутню зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна.
Про це повідомляє Euractiv.
"У нас немає такого плану, щоб його (пакет санкцій – ред.) блокувати", – сказав Сійярто.
Він додав, що Угорщині вдалося вилучити з цього пакету всі заходи, які б "суперечили національним інтересам" країни.
Водночас на запитання, чи брав він участь в обговоренні наступного раунду санкцій проти Росії, міністр відповів: "Я не беру участі в божевільних речах".
Сійярто зазначив, що санкційна політика ЄС провалилася, оскільки війна Росії проти України триває.
Що відомо про 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ
19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів ЄС.
Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору — повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.
26 вересня стало відомо, що Словаччина висловила заперечення щодо окремих пунктів у 19 пакеті санкцій, а саме щодо енергетики та автомобільного ринку.
"Вони шантажують нас щодо інших речей. І було незрозуміло, яких конкретно — йшлося, зокрема про енергетику, транспорт", — повідомило Суспільному джерело.
Інший дипломат ЄС додав, що питання щодо пакета санкцій мають "кілька держав-членів", тож робота триває, як і очікувалося.
3 жовтня на засіданні посли Європейського Союзу не дійшли згоди щодо 19-го пакету санкцій проти Росії, проте досягли значного прогресу у перемовинах. Подробиці щодо можливих заходів та обмежень поки що не оприлюднені.