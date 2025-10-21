Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" збирає гроші на ракету "Фламінго"

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" на підтримку оборони України розпочала збір грошей, яким оплатить українську далекобійну ракету "Фламінго" та назве її на честь Дани Драбової — фахівчині з ядерної енергії, яка підтримувала Україну.

Про це йдеться на сайті проєкту.

Український виробник "Фламінго" погодився дозволити ініціативі провести збір коштів для однієї такої ракети. Вона отримає назву DANA 1. Після оплати ракету передадуть Збройним силам України.

"Мабуть, два роки тому Дана Драбова сказала, що не мала б нічого проти, якби ми назвали на її честь якусь зброю. На жаль, ми зробили це лише зараз, коли Дана пішла з життя", — пишуть комунікаційники проєкту.

Наразі зібрано 538 784 чеських крон із 12 500 000 необхідних (1,077 млн грн із приблизно 25 млн грн, згідно з курсом Нацбанку). Всього поки задонатила 391 людина.

Дана Драбова — фізикиня-ядерниця. З 1999 року вона очолювала Державне управління ядерної безпеки Чехії. З 2010 року обіймала посаду заступниці мера свого рідного містечка Пишели, а в 2016-2017 роках була представницею Середньочеського краю.

Драбова померла 6 жовтня у віці 64 років після короткої, але важкої хвороби. і була поважаною і в Чехії, і за кордоном фахівчинею з ядерної енергії. Її поховали вчора, 20 жовтня, у Пишелах.

Драбова була прихильницею України. Щодня інформувала про стан ядерної безпеки в Україні, зокрема і Чорнобилі, а також прогнозувала ситуацію на окупованій ЗАЕС. Вона спростовувала дезінформацію про безпековий стан, повідомляє Radio Prague International.

Що відомо про ракети "Фламінго"

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував на місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідне фото, яке підписав: "Українські ракети «Фламінго» дальністю понад 3000 кілометрів, вже у серійному виробництві".

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

21 серпня резидент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами заявив, що масове виробництво "Фламінго" заплановане на зиму. Виробник зброї — українська оборонна компанія Fire Point.