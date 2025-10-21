Чехія побудує та подарує Україні супутник спостереження за Землею

Влада Чехії планує побудувати та подарувати Україні супутник спостереження за Землею, який зможе збирати дані незалежно від погоди чи світлового дня.

Про це повідомили пресслужби чеських Міністерства транспорту та МЗС.

Вказується, що проєкт супутника для України є результатом меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством транспорту Чехії та українським Державним космічним агентством, який підписали у 2024 році.

Також кроком до реалізації цього проєкту стала цьогорічна поїздка представників чеської космічної галузі до України, яка відбулася у травні.

Проєкт супутника презентував міністр транспорту Мартін Купка на Чеському тижні космосу. Його оснастять технологією, що поєднує систему радіолокаційного сканування (SAR), оптичним та радіаційним виявленням та моніторингом радіочастотного спектра в кількох зонах, що дозволить спостерігати за поверхнею Землі навіть вночі та за несприятливих метеорологічних умов.

У майбутньому його також мають доповнити іншими супутниками. У розробці та будівництві братимуть участь чеські компанії з досвідом у космічних технологіях.

Купка зазначив, що "ця місія" допоможе Україні зміцнити її можливості та водночас підтримає співпрацю обох держав в галузі космічних технологій, додавши, що досі Україна була змушена покладатися на постачання супутникових зображень з-за кордону.

Супутниковий проєкт мають розпочати найближчими місяцями, а запустити супутник планують протягом року. Він є частиною урядової програми Чехії з відновлення України, яку реалізує Міністерство транспорту у співпраці з Міністерством закордонних справ та Міністерством промисловості і торгівлі.

Наприкінці березня 2025 року українське Міноборони створило управління космічної політики. Воно має об'єднати державні та приватні компанії, а також науковців космічної галузі для взаємодії з українським військом.

У січні 2021 року уряд схвалив концепцію загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021―2025 роки. Вона передбачала створення до двох тисяч нових робочих місць у космічній галузі та зростання науково-технічного персоналу у цій сфері.