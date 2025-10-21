США та Австралія підписали угоду про корисні копалини

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе 20 жовтня підписали Рамкову угоду про критично важливі мінерали. Так країни хочуть протидіяти Китаю.

Про укладання документа йдеться на сайті австралійського глави уряду.

"Австралія є батьківщиною більшості елементів періодичної таблиці, що містять важливі мінерали та рідкісноземельні елементи, які є життєво необхідними для оборони та інших передових технологій", — зазначив прем'єр Альбанезе.

Як ідеться в пресрелізі, ця рамкова угода забезпечить безпечний ланцюг постачань між США та Австралією критично важливих копалин.

Також під час підписання політики оголосили, що на додаток до Рамкової угоди США та Австралія проінвестують щонайменше $1 млрд у пріоритетні проєкти з видобутку критично важливих мінералів.

"Приблизно через рік у нас буде стільки важливих мінералів і рідкісноземельних металів, що ви не знатимете, що з ними робити. Вони будуть коштувати 2 долари", — сказав Трамп.

Як зазначають Reuters і AP, Штати уклали таку угоду з Австралією, щоби протидіяти Китаю. Згідно з даними Геологічної служби США, Китай має найбільші у світі запаси рідкісноземельних елементів. Пекін тим часом затвердив жорсткіші правила щодо продажу своїх рідкісних мінералів за кордон. Але Австралія також має значні запаси подібних елементів.

Що відомо про підписання угоди про надра між США та Україною

У ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про надра. Вона стосується 57 мінералів. Документ встановлює політичні параметри співпраці. Водночас чимало деталей будуть прописані у наступній "технічній угоді".

Американський президент Дональд Трамп заявив, що підписання угоди про надра, "захистить" інвестиції США та фінансову допомогу, яку Вашингтон надає Києву. На його думку, угода "можливо" сприятиме припиненню війни РФ проти України. Держсекретар США Марко Рубіо також назвав угоду "кроком до припинення війни".

Раніше комітет з питань міжнародної політики двічі голосував за винесення законопроєкту про ратифікацію угоди про надра до сесійної зали. Під час другого голосування 7 травня до тексту рішення додали правку, в якій вказано, що "народні депутати не бачили текст двох технічних угод та не несуть за них відповідальність".

Дві технічні угоди стосуються створення інвестиційного фонду щодо угоди про надра. Для їхньої імплементації не потрібна ратифікація парламентом.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду, а 12 травня Зеленський підписав відповідний закон.

Перший внесок в інвестиційний фонд за цією угодою надійшов від Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC). Це 75 млн доларів, які Україна подвоїть, сформувавши стартовий капітал фонду у 150 мільйонів доларів.