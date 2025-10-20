Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з главою МЗС Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом у Люксембурзі. За її підсумками Сибіга повідомив, що Іспанія передасть Україні 70 генераторів перед зимовим сезоном.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X.

"Я подякував Іспанії за оголошену енергетичну допомогу Україні — 70 генераторів, — яка незабаром надійде. Ми цінуємо цю допомогу українському народу напередодні зими", — написав міністр.

Також міністри закордонних справ України та Іспанії обговорили 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Андрій Сибіга наголосив на важливості ухвалення пакета.

"Я наголосив на необхідності подальшого санкційного тиску на Росію через 19-й пакет санкцій ЄС, а також заходи щодо обмеження візового режиму", — написав Сибіга.

Міністри обговорили військово-технічне співробітництво України та Іспанії та внесок Іспанії в програму закупівлі американського озброєння європейськими країнами для України PURL.

20 жовтня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що РФ не змогла досягти результатів під час свого "літнього наступу", тому зосереджується на ударах по енергетичній інфраструктурі, намагаючись використати зиму як зброю проти України.

Він закликав європейських партнерів посилити підтримку, щоб допомогти Україні пройти чергову "зиму воєнного часу".