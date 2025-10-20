Європейська комісія веде діалог із країнами-членами Євросоюзу про припинення імпорту російського ядерного палива.

Про це на брифінгу заявила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен, передає кореспондентка Суспільного.

"Ми хочемо, щоб ядерне паливо, тобто імпорт урану для виробництва ядерного палива, було повністю припинено в ЄС. Ми ведемо тісний діалог з нашими державами-членами та ключовими зацікавленими сторонами. Ми маємо забезпечити альтернативні джерела постачання, а ланцюг постачання ядерної енергії має свої особливості та складнощі, які ми маємо врахувати перед тим, як виносити пропозицію (щодо припинення імпорту — ред.)", — сказала речниця ЄК, додавши, що наразі "конкретного графіка" немає.

Ітконен також зауважила, що зараз основна увага Єврокомісії приділена пропозиціям, пов'язаним із відмовою від російського газу та досягненню політичної згоди між країнами європейського блоку щодо них до кінця 2025 року.

Російське ядерне паливо в Євросоюзі

Влітку 2025 року газета Finsnsial Times із посиланням на європейських посадовців писала, що Єврокомісія прагне до кінця 2030-х відмовитися від імпорту російського ядерного палива та використання ядерних технологій з РФ.

Зазначалось, що ЄС з 2022 року працює над диверсифікацією джерел постачання урану, імпортуючи його з Казахстану, Канади та Нігеру. Також повідомлялось, що для розбудови внутрішнього ланцюжка постачання ядерної енергії необхідно 241 мільярд євро інвестицій.

Проте найбільшими противниками відмови від російського палива та ядерних технологій як і у питанні з газом і нафтою залишаються Угорщина та Словаччина.

Наразі у країнах ЄС працює 101 ядерний реактор, з яких 19 — радянські типу ВВЕР, що залежать від російського ядерного палива та запчастин. Зараз блоку імпортує з Росії приблизно 20-25% природного, конверсованого та збагаченого урану.