Байден підписав закон про заборону імпорту урану з РФ до США

Президент США Джо Байден підписав закон про заборону імпорту урану із Росії. Вашингтон прагне зменшити залежність від російського ядерного палива.

Про це йдеться у повідомленні сайті Білого дому.

Закон забороняє імпорт неопроміненого, низькозбагаченого урану, виробленого в Російській Федерації або російською юридичною особою

Радник глави держави з нацбезпеки Джейк Салліван пояснив, що закон допоможе зміцнити "енергетичну та економічну безпеку" США за рахунок зниження "залежності від Росії в галузі цивільної ядерної енергетики" .

Закон набуде чинності через 90 днів після його підписання. До січня 2028 року Міненерго США зможе видавати дозволи на імпорт із РФ у разі, якщо інших джерел постачання відсутні.

Палата представників схвалила закон у грудні 2023 року, Сенат – у травні 2024 року.

У квітня 2023 року Велика Британія, США, Канада, Японія та Франція під час Форуму G7 з ядерної енергетики в Саппоро ухвалили рішення про створення альянсу для якнайшвидшого витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергії.