Фіцо проти заборони ЄС на російське ядерне паливо

Заборона Європейського союзу на російське ядерне паливо буде "найбільшою небезпекою" і прямою загрозою для енергетичної безпеки Європи.

Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, виступаючи на Європейському форумі з ядерної енергії, передає Euractiv.

Він розкритикував план Єврокомісії REPowerEU, який передбачає поступову відмову від російських енергоресурсів після вторгнення РФ в Україну та енергетичної кризи 2022 року.

"Це буде найбільша небезпека для Європи та її енергетичної безпеки", — сказав Фіцо і додав, що Словаччина "ніколи не погодиться" на таке рішення.

Прем'єр також заявив, що Братислава у вересні підписала угоду зі США про будівництво нового ядерного реактора потужністю 1000 мегават на АЕС "Ясловське Богуніце".

"Я вважаю, що це крок, який буде важливим не лише для Словаччини, а й для всієї Європи, особливо для Центральної Європи", — сказав він.

Видання зазначає, що Фіцо є давнім критиком зусиль ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв.

У своєму зверненні Фіцо назвав план REPowerEU "невдалим документом" та "повною нісенітницею", заявивши, що Словаччина "ніколи не погодиться" з пропозицією Комісії заборонити весь імпорт російського газу.

"Коли йдеться про газ і нафту, ми просто стріляємо собі в ногу", – сказав він, додавши, що готовий "посваритися" з Брюсселем через те, що він назвав "безглуздим ідеологічним кроком".

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить санкції проти Росії тоді, коли країни НАТО перестануть імпортувати нафту з РФ.

Трамп повідомив, що відмова країн НАТО від його умов щодо припинення імпорту нафти та запровадження мит проти Китаю лише витрачатиме "час, енергію та гроші" США у намірах припинити війну, яку розпочала Росія проти України.

Нафту з Росії імпортують Словаччина та Угорщина. Країни імпортують близько 200—250 тисяч барелів російської нафти на день, що еквівалентно приблизно 3% попиту ЄС на нафту.