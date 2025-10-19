Збройні сили Литви отримали перші гелікоптери Black Hawk, замовлені у США

Збройні сили Литви повідомили про отримання перших гелікоптерів UH-60M Black Hawk, замовлених у Сполучених Штатах.

Про це пресслужба литовського війська повідомила у Facebook.

"Перші "Чорні яструби" Литовської армії. Перші з триколором та Хрестом Вітіса", – йдеться у повідомленні.

Вільнюс закупив вертольоти UH-60 Black Hawk в уряду США за контрактом, підписаним у 2020 році між Міністерством національної оборони та Пентагоном.

Документ передбачав придбання литовськими військовими чотирьох таких гелікоптерів, додаткового обладнання, запасних частин, а також пакета навчання, ремонту та логістики.

Минулого року на авіабазі Шяуляй було відкрито ангар для їх зберігання, утримання та обслуговування.

Гелікоптери повинні посилити тактичну мобільність та підтримку сухопутних військ Литви та підвищити здатність швидко реагувати на загрози та надзвичайні ситуації.

Раніше очільниця Міноборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що Вільнюс виділить 30 мільйонів доларів на програму PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї коштом союзників по НАТО для ЗСУ.