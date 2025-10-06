Новопризначена литовська прем'єр-міністерка Інґа Руґінене запевнила, що новий уряд Литви підтримуватиме Україну, а також оголосила про нову ініціативу з реабілітації українських дітей, яких вдалося повернути з окупації та РФ.

Про це вона сказала під час спільної пресконференції з очільницею українського уряду Юлією Свириденко у Києві 6 жовтня, передає кореспондентка Суспільного.

За словами Руґінене, нова ініціатива Литви отримала назву "Діти насамперед. Захистимо майбутнє України".

"Ця тема для мене дуже важлива. У Литві ми також згадуємо радянські депортації до Сибіру, саме тому думаємо про те, що ми можемо зробити для українських дітей. Тому сьогодні шановній пані Юлії я запропонувала цю ініціативу", – сказала прем'єрка.

Руґінене наголосила, що разом з українською владою "ми зробимо все можливе, щоб помʼякшити наслідки жахіть", яких зазнали українські діти, викрадені та насильно вивезені до РФ.

Своєю чергою, Свириденко заявила, що Київ та Вільнюс домовились про подальшу міжурядову співпрацю.

"Ми домовилися про все більшу співпрацю урядів та міністерств України та Литви на основі чинної законодавчої бази, зокрема угоди про співробітництво у сфері безпеки, також чинних інституційних механізмів", — сказала вона.

У контексті євроінтеграції голова українського уряду відзначила литовську владу у просуванні ідеї визначити 1 січня 2030 року як цільову дату членства Києва у європейському блоці, а також за принципову позицію, що цей процес має охоплювати як Україну, так і Молдову.

6 жовтня Руґінене прибула до Києва з першим офіційним візитом на посаді очільниці новосформованого Кабміну Литви.

Раніше повідомлялось, що влада Литви вже цієї осені планує розпочати надання реабілітаційних та психіатричних послуг українським дітям, яких Україна повертає з Росії.