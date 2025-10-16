МВС Грузії оштрафувало на 5 тисяч ларі (понад $1,8 тисячі) голову ОБСЄ і міністерку закордонних справ Фінляндії Еліну Валтонен за "незаконне перекриття дороги" під час акції протесту у Тбілісі.

Про це повідомляє грузинське видання News Georgia.

Наразі невідомо, чи Валтонен отримала протокол і сплатила штраф, перш ніж поїхати з країни. Публічно вона поки що не коментувала це.

Натомість вранці 16 жовтня очільниця ОБСЄ прокоментувала заяву Тбілісі щодо свого офіційного візиту в країну 14-15 жовтня, звернувшись до прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе в соцмережі Х.

Вона зазначила, що майбутнє Грузії належить вирішувати грузинському народу й, мовляв, те ж стосується кожної держави-учасниці ОБСЄ.

"Щоб реалізувати це право, людям потрібна свобода слова та вільні й прозорі вибори з політичними альтернативами, з яких можна обирати", – написала Валтонен.

Фінська міністерка послалася на відповідні положення Гельсінського заключного акту та запросила Кобахідзе до Фінляндії, щоб "зустрітися з вільною пресою та поспостерігати за будь-якою демонстрацією на його вибір".

Крім цього вона також перепросила, що мусила скасувати зустріч із Кобахадзе "через розбіжність графіків". Раніше в уряді країни стверджували, що скасували цю зустріч через присутність Валтонен на антиурядовому мітингу в Тбілісі.

Еліна Валтонен прибула до Грузії 14 жовтня у рамках офіційного регіонального турне. Того ж дня вона спочатку зустрілася з очільницею МЗС Грузії Макою Бочорішвілі, якій висловила жаль з приводу затримання політичних опонентів "Грузинської мрії" та активістів, а пізніше побувала на мітингу в Тбілісі, на якому поспілкувалась з учасниками протестів.

Протести в Тбілісі тривають на тлі ініціатив влади посилити законодавство щодо мітингів, зокрема запровадити кримінальну відповідальність за порушення правил їх проведення. Раніше прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що протестувальники, які блокують проспект Руставелі, "отримають відповідь" від влади.

Парламентські та президентські вибори у Грузії й протести

28 листопада 2024 року прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що влада країни відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Це сталося на тлі протестів проти результатів жовтневих парламентських виборів, на яких, за офіційними даними, перемогла керівна партія "Грузинська мрія". Після відмови від переговорів про вступ до ЄС протести в Грузії спалахнули з новою силою.

Зурабішвілі не визнає президентські вибори, які відбулися в Грузії 14 грудня 2024 року. Тоді виборча колегія Грузії, більшість якої мала керівна партія "Грузинська мрія", обрала президентом Міхеіла Кавелашвілі.

Він отримав 224 голоси, один бюлетень визнали зіпсованим. Кавелашвілі був єдиним кандидатом. Раніше опозиція заявила, що не визнає легітимність як президентських, так і парламентських виборів, що відбулися у жовтні. Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що чинній президентці Грузії Саломе Зурабішвілі все ж таки доведеться "піти на пенсію" після інавгурації Кавелашвілі 29 грудня.

Згідно з грузинською конституцією, повноваження чинного президента припиняються після інавгурації нового глави держави. Однак Зурабішвілі заявила, що не має наміру складати свої повноваження. Вона вважає парламент нелегітимним, а обрання Кавелашвілі назвала "насмішкою над демократією".

29 грудня Кавелашвілі склав присягу президента. Зурабішвілі добровільно залишила президентський палац.

Раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично припинено через дії керівної партії "Грузинська мрія", зокрема, через ухвалення законів про "іноагентів" та обмежень прав ЛГБТ-спільноти. Крім цього ЄС не визнав результати парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня.