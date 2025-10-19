За останній тиждень Росія застосувала проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет. Така інтенсивність атак доводить, що РФ свідомо тероризує українців і не прагне завершувати війну.

Про це написав президент України Володимира Зеленського на платформі Х 19 жовтня.

Він заявив про значне посилення російських повітряних атак на критичну та цивільну інфраструктуру України. За його даними, інтенсивність ударів сягнула надзвичайно високого рівня.

"Лише цього тижня Росія застосувала проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет різних типів", — навів статистику Зеленський.

Він наголосив, що війна триває виключно тому, що Москва не хоче її завершувати. За словами президента, Україна ніколи не прагнула війни, погоджувалася на безумовне припинення вогню та неодноразово пропонувала світові шляхи до миру, але РФ постійно гальмує цей процес.

"Росія маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті", — зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що Україна постійно посилює свій захист, зокрема працюючи з партнерами над зміцненням ППО та інвестуючи у власну оборонну промисловість. На його переконання, зупинити Путіна розмовами неможливо — потрібен рішучий тиск.

"Світ бачить, що Росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати", — заявив Зеленський, закликавши США, Європу та країни G7 і G20 до рішучих кроків для захисту життя в Україні.

У ніч на 19 жовтня російські війська атакували Україну 62 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони (ППО) збили/подавили 40 дронів, однак зафіксовано 19 влучань на семи локаціях.