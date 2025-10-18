Трамп відмовив Зеленському у наданні ракет Tomahawk — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським повідомив, що не планує постачати Україні далекобійні ракети Tomahawk.

Про це повідомляють Axios та CNN з посиланням на джерела.

За словами джерел На переговорах Трамп зазначив, що постачання Tomahawk може підривати процес мирних переговорів та запропонував заморозити лінії фронту.

За їхніми словами, суперечливі моменти в діалозі були видимими, а Трамп особливо наголошував на жорсткості своєї позиції. За словами Зеленського, Трамп повинен усвідомлювати, що Україні необхідна ця зброя для захисту.

Як зазначає CNN, під час зустрічі Трамп і Зеленський розійшлися в думках щодо майбутнього війни в Україні. Переговори тривали кілька годин і відбувалися у "відвертій та подекуди незручній атмосфері".

Джерела, знайомі з перебігом зустрічі, повідомили, що американський лідер прямо заявив Зеленському — наразі Україна не отримає далекобійні ракети Tomahawk, здатні вражати цілі в глибині території Росії.

За словами одного з чиновників, Трамп висловив занепокоєння, що Київ "прагне ескалації" та "продовження конфлікту", тоді як він сам вважає за необхідне уникнути подальших втрат, особливо напередодні складної зими.

Інший співрозмовник CNN додав, що, на думку Трампа, обидві сторони мають "укласти угоду", оскільки ситуація може лише погіршуватися.

Після завершення переговорів Трамп у соцмережі Truth Social закликав до припинення вогню вздовж нинішніх ліній фронту, наголосивши на необхідності зупинити кровопролиття.

"Це пов’язано з реальністю конфлікту — занадто багато руйнувань і смертей", — цитує слова американського лідера один із чиновників.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня прибув до Білого дому. Разом з американським лідером Дональдом Трампом він обговорив ракети Tomahawk для України, можливу майбутні зустріч з Путіним та питання посилення ППО й енергетики.