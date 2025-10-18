Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що після переговорів із президентом США Дональдом Трампом відбулася його телефонна розмова з ключовими європейськими лідерами.
Про це сказав Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі в Білому домі.
"Після зустрічі з президентом у нас була розмова з нашими партнерами — з основними лідерами коаліції. Це одна з тем розмови — гарантії безпеки. Ми розраховуємо на лідерство США. Також говорили про програму PURL", — повідомив Зеленський журналістам.
За словами президента, у розмові взяли участь керівники провідних європейських держав та інституцій:
- Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії;
- Антоніу Кошта, президент Європейської ради;
- Александер Стубб, президент Фінляндії;
- Йонас Гар Стере, прем’єр-міністр Норвегії;
- Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії;
- Джорджа Мелоні, прем’єр-міністерка Італії;
- Дональд Туск, прем’єр-міністр Польщі;
- Марк Рютте, генеральний секретар НАТО.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами після зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.
"Ми мали розмову з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами після його зустрічі з президентом Трампом. Наша спільна мета залишається незмінною — справедливий і тривалий мир для України", — написав Кошта у соцмережі X.
Він наголосив, що військова, фінансова та дипломатична підтримка, а також безпекові гарантії є ключовими для досягнення миру. Європейський Союз, за його словами, продовжить тісну співпрацю з партнерами задля реалізації цієї мети.
"На наступному засіданні Європейської ради (#EUCO) ми обговоримо конкретні кроки, щоб зміцнити нашу підтримку України та посилити тиск на Росію в ім’я миру", — додав Кошта.
Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні тривала понад дві години. Однією з головних тем переговорів були безпекові гарантії для України, програма PURL та посилення коаліції партнерів.
Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня прибув до Білого дому. Разом з американським лідером Дональдом Трампом він обговорив ракети Tomahawk для України, можливу майбутні зустріч з Путіним та питання посилення ППО й енергетики.