Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що після переговорів із президентом США Дональдом Трампом відбулася його телефонна розмова з ключовими європейськими лідерами.

Про це сказав Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі в Білому домі.

"Після зустрічі з президентом у нас була розмова з нашими партнерами — з основними лідерами коаліції. Це одна з тем розмови — гарантії безпеки. Ми розраховуємо на лідерство США. Також говорили про програму PURL", — повідомив Зеленський журналістам.

За словами президента, у розмові взяли участь керівники провідних європейських держав та інституцій:

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії;

Антоніу Кошта, президент Європейської ради;

Александер Стубб, президент Фінляндії;

Йонас Гар Стере, прем’єр-міністр Норвегії;

Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії;

Джорджа Мелоні, прем’єр-міністерка Італії;

Дональд Туск, прем’єр-міністр Польщі;

Марк Рютте, генеральний секретар НАТО.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами після зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми мали розмову з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами після його зустрічі з президентом Трампом. Наша спільна мета залишається незмінною — справедливий і тривалий мир для України", — написав Кошта у соцмережі X.

Він наголосив, що військова, фінансова та дипломатична підтримка, а також безпекові гарантії є ключовими для досягнення миру. Європейський Союз, за його словами, продовжить тісну співпрацю з партнерами задля реалізації цієї мети.

"На наступному засіданні Європейської ради (#EUCO) ми обговоримо конкретні кроки, щоб зміцнити нашу підтримку України та посилити тиск на Росію в ім’я миру", — додав Кошта.

Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні тривала понад дві години. Однією з головних тем переговорів були безпекові гарантії для України, програма PURL та посилення коаліції партнерів.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня прибув до Білого дому. Разом з американським лідером Дональдом Трампом він обговорив ракети Tomahawk для України, можливу майбутні зустріч з Путіним та питання посилення ППО й енергетики.