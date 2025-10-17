Фінляндія долучилася до Талліннського механізму, спрямованого на зміцнення кібербезпеки України в цивільній сфері.

Про це повідомляє на Міністерство закордонних справ Фінляндії.

У відомстві наголосили, що участь у цьому механізмі дає Фінляндії змогу не лише допомагати Україні у боротьбі з кіберзагрозами, а й зміцнювати свій міжнародний авторитет у сфері кібердипломатії та кібербезпеки.

Також це відкриває нові можливості для співпраці фінських компаній з українськими організаціями у відповідній сфері.

"Ведучи агресивну війну, Росія неодноразово завдавала ударів по об’єктах критичної інфраструктури, що мають ключове значення для життєдіяльності українського суспільства та державного управління. Це призвело до зростання потреби в підтримці, для захисту державних інституцій і критичної інфраструктури, а також для розвитку готовності відповідно до потреб України", — йдеться у повідомленні.

Талліннський механізм передбачає надання допомоги українським міністерствам, установам, обласним та муніципальним органам влади, а також операторам критичної інфраструктури. Кожна країна-учасниця надаватиме підтримку відповідно до своїх можливостей.

Крім того, до реалізації окремих проєктів залучатимуть технологічні компанії та представників громадянського суспільства.

Талліннський механізм для кібердопомоги Україні

З 20 грудня 2023 року запрацював Талліннський механізм, який є системою, створеною Естонією та її союзниками, для посилення кіберпідтримки з боку країн-донорів України в цивільній сфері.

Зокрема, країнами-донорами механізму є: Естонія, Нідерланди, Канада, Польща, Франція, Швеція, Німеччина, Данія, Італія США та Велика Британія.

Членами-спостерігачами Талліннського механізму є НАТО та Європейський Союз. До механізму також залучені естонський координатор у Києві, польський підрозділ підтримки у Варшаві та координаційна група, яка об’єднує представників України та всіх донорів.

До механізму залучені топові компанії технологічного сектору та приватні підприємці з країн-донорів. Водночас за допомогою механізму можна надавати естонським компаніям інформацію як про найближчі, так і про довгострокові потреби. У 2024 році Естонія виділить Талліннському механізму 500 тисяч євро у межах бюджету співпраці в галузі розвитку.

До ініціативи вже долучилися Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Франція та Швеція.

Європейський Союз, НАТО і Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі.